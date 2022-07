Tommaso Zorzi prende a sorpresa le difese di Selvaggia Lucarelli: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli difesa clamorosamente dall’influencer: “Non mi sta simpatica, ma la difendo”

In questi ultimi giorni la popolare giornalista non ha certo speso parole al miele nei confronti dei tassisti, che sono scesi in piazza per contestare le liberalizzazioni. E ovviamente questi ultimi se la sono legata al dito arrivando a fare addirittura cori offensivi nei suoi confronti. Un atteggiamento questo condannato aspramente su instagram dal popolare influencer Tommaso Zorzi, che nonostante in passato ci siano stati dei trascorsi non molto simpatici con la giornalista, ha voluto difenderla senza se e senza ma:

“Per quanto non mi stia simpatica Selvaggia Lucarelli, che anche più volte in passato mi ha attaccato, io difenderò sempre il diritto di Selvaggia Lucarelli di non essere chiamata una tr**a…”

Tommaso Zorzi non ci sta e spezza una lancia in favore della giornalista: “E’ un suo diritto”

Il popolare influencer, sempre nel suo intervento su instagram, ha anche rivelato ai suoi numerosi follower di credere sia assolutamente un sacrosanto diritto di Selvaggia Lucarelli di esprimere tutto il proprio dissenso senza essere insultata dai tassisti, che in questo momento stanno protestando contro il DDL sulle liberalizzazioni:

“Questo non solo è un suo diritto è anche un mio diritto, vivere in un paese in cui gli insulti vengono puniti….”

Insomma anche in questa occasione il giovane fidanzato di Tommaso Stanzani, che ha perso la pazienza dopo le nuove fake news circolate online sul suo conto, non ha avuto assolutamente alcuna remora nel difendere la giornalista, anche se spesso e volentieri l’ha attaccato in passato.

L’influencer e il suo appoggio alla giornalista, che ammette: “Bravo”

Le storie su instagram pubblicate da Tommaso Zorzi sono state notate anche da Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha molto apprezzato questi suoi interventi contro la protesta dei tassisti, cogliendo la palla al balzo per invitare tutti i suoi follower ad andare a vedere le sue storie perchè in questa occasione ha detto cose molto giuste:

“Tommaso Zorzi nelle sue stories sta dicendo cose molto giuste e coraggiose sui tassisti, bravo…”

Che questo sia il primo passo per arrivare alla pace tra i due?