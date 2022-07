Tommaso Zorzi perde la pazienza per le fake news: “Bassezza vergognosa”

Il noto conduttore fa un avvertimento sui social: “Oggi partono querele”

Ai tanti utenti della rete sicuramente oggi non è passato inosservato il duro sfogo del noto conduttore Tommaso Zorzi, che ha perso la pazienza per le fake news sulla sua storia d’amore con il fidanzato Tommaso Stanzani. L’ex gieffino addirittura ha avvertito chi continua a mettere in giro false voci dicendo di essere disposto a procedere per vie legali, con queste parole:

“Oggi partono querele. Non c’è scritto da nessuna parte che se uno fa un lavoro con esposizione pubblica la gente possa speculare sul suo privato, non è una legge, la gente che ragiona così deve smetterla perchè non è vero”.

La furia dell’ex gieffino dopo le false voci della presunta crisi con il fidanzato: “Persone misere”

L’influencer e conduttore Tommaso Zorzi nelle scorse ore è stato abbastanza furioso sui social, a causa di chi ha insinuato che sia in crisi con il fidanzato. L’ex gieffino ha puntato il dito contro chi scrive fake news sul suo conto: “Va benissimo paparazzi, giornalismo rosa, il gossip, ma inventare di sana pianta una storia completamente falsa per il gusto di farlo, a parte che è un atto di una bassezza vergognosa”. Il chiacchierato 27enne ha aggiunto: “Non considerate mai che dietro a un personaggio c’è una famiglia, ci sono amici, affetti che possono essere influenzati dalle c*c*t* che scrivete, questo rende voi delle persone misere, basse, proprio schifose, io adesso inizio a prendervi a uno a uno e ad agire legalmente. Basta!”.

Il vincitore del GF Vip 5 ha esternato ancora il suo fastidio: “Mettersi nella sfera intima privata di una persona trovo sia un gesto di una violenza e prepotenza che non può rimanere impunita”. Durante lo sfogo, l’ex gieffino è sceso nel dettaglio facendo capire di avercela soprattutto con un giornalista di gossip che dopo aver fatto una diretta notturna in cui spiegava cose che riguardano il suo rapporto con il fidanzato ha aggiunto: “Tutto ovviamente falso. Ma con tanto di dettagli, tutta una storia. Lui ha visto, saprebbe, ha parlato con dei testimoni. L’ho chiamato e gli ho detto in che senso? Ero ironico”.

Tommaso Zorzi contrario allo sciopero dei taxi: “Cosa aspettiamo a liberalizzare?”

Il conduttore che di recente si è lasciato andare una confessione mai fatta sul GF Vip, ha affermato: “Alle due e mezza ho un doppiaggio. La giornata procede così. Mattinata un po’ peperina, finiamo con la solita calma e il solito ottimismo che ci contraddistingue”.

Successivamente si è espresso sullo sciopero dei taxi: “Code per i taxi anche fuori dall’oncologico ma niente, non caricano nessuno. I tassisti sono persone pericolose. Non tutti, ma la maggior parte”. A una fan che in privato si è sfogata dicendogli che il suo fidanzato oggi è stato offeso per essersi rifiutato di scioperare ha risposto: “Cosa aspettiamo a liberalizzare?”.