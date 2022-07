Tommaso Zorzi: “Spero di rimanere sano di mente” la sua inaspettata confessione

Il popolare influencer confessa: “Voglio rimanere con i piedi ben piantati a terra”

Tommaso Zorzi, dopo aver condotto la prima edizione del programma Questa è casa mia su Real Time, è tornato con una nuova trasmissione su Discovery +, Tailor Made – Chi ha la stoffa?. E sull’ultimo numero del magazine Vero ha voluto parlare di questa sua nuova elettrizzante esperienza. Sul settimanale ha anche tenuto a precisare che il suo obiettivo non è tanto avere fama e popolarità, ma vivere una vita normalissima attorniato dai suoi affetti più cari, tra cui il suo fidanzato Tommaso Stanzani. A quel punto la giornalista gli ha fatto presente che in passato molti hanno detto così, ma poi si sono fatti travolgere dal successo. L’influencer ha quindi tagliato corto, asserendo che per il momento questo non è il suo caso:

“Me l’hanno detto che è una droga, ma al momento non mi ha ancora preso quella roba li. Spero di rimanere sano di mente il più a lungo possibile…”

Tommaso Zorzi torna a parlare della sua storia d’amore con il suo attuale fidanzato: “Nella vita o è tutto o niente”

Successivamente la giornalista del settimanale Vero ha fatto presente al popolare influencer che un anno fa circa è iniziata la sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, il quale è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. E il giovane conduttore, che giorni ha clamorosamente difeso Selvaggia Lucarelli, ha rivelato che la sua vita è sempre stata costellata da momenti bellissimi a periodi in cui ciò che sarebbe potuto andare male è andato anche peggio:

“La mia vita in effetti è sempre stata così, o tutto o niente…O vedo tutto grigio, o saltello in una merceria colorata con gli occhi a cuore come in questo momento…”

Insomma pare di capire che le cose con il suo fidanzato stiano andando a gonfie vele.

Tailor Made – Chi ha la stoffa?, l’influencer svela: “Sono stato messo a dura prova”

Tommaso Zorzi ha poi parlato della sua esperienza alla guida del nuovo talent show su Discovery + in cui una decina di sarti in tutta Italia ha deciso di mettersi alla prova. In questa circostanza l’influencer non ha nascosto che inizialmente ha pensato sarebbe stata una passeggiata di salute condurre questo programma, ma con il passare del tempo ha cambiato decisamente idea:

“Sono stato messo a mio volta a dura prova, perché stare nel ruolo del conduttore e dover dare giudizi e sentenze a persone più grandi di me, con una esperienza che io non ho alle spalle, è stato difficilissimo…”

Il compagno di Tommaso Stanzani ha poi confessato che comunque sia questa esperienza gli tornerà utile anche con Drag Race Italia: “Tutto quello che ho imparato me lo riciclo su un altro set e farò la Miranda Presley de noantri…”