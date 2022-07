Tony Dow morto: addio all’attore de “Il carissimo Billy” e “Ci pensa Beaver”

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore star de Il carissimo Billy, aveva 77 anni

Un lutto improvviso scuote il mondo del cinema: è morto Tony Dow, attore americano famoso per aver recitato ne ‘Il carissimo Billy’ ma anche in ‘Ci pensa Beaver’. L’annuncio è stato confermato nelle ultime ore dopo un primo lancio poi smentito. La scomparsa pare sia avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio, come leggiamo su Cinematographe.it. Tony era popolare tra il grande pubblico soprattutto per il suo ruolo iconico di Willy Cleaver nello show leggendario Il carissimo Billy. E’ stato tra i giovani sex symbol degli anni ’60.

La morte di Tony Dow annunciata in anticipo per errore dalla moglie: poi la smentita

Sempre dal sito menzionato nel paragrafo precedente apprendiamo che la morte dell’attore è stata annunciata erroneamente in anticipo dalla moglie: in rete si è infatti diffusa la seguente nota

Lauren, la moglie di Tony, è molto traumatizzata e ha detto che Dow è morto, perciò bisogna informare il pubblico.

In realtà pare che nel momento in cui si è diffuso tale annuncio l’uomo fosse ancora in vita, in cura presso una struttura. La scomparsa è stata invece confermata ufficialmente solo poche ore fa, come abbiamo accennato. Sembra inoltre che a smentire la prima errata notizia relativa alla morte dell’attore sia stata la nuora.

La notizia della morte dell’attore successivamente confermata dal figlio

Quando Tony Dow è morto veramente, a darne l’annuncio ufficiale è stato il figlio Christopher, con un comunicato che riprendiamo dal sito menzionato all’inizio dell’articolo, ossia:

La star è passata a miglior vita nelle prime ore del mattino. Al momento della morte Tony aveva accanto la sua amata famiglia che gli è stata vicino nel suo ultimo viaggio.

Oltre a Il carissimo Billy, serie in cui l’attore americano interpretava uno dei fratelli maggiori preferiti dalla televisione, negli anni Dow è stato protagonista anche di Diagnosis Murder, Lassie, Knight Rider, Mod Squad e tanti altri progetti, riprendendo poi il suo ruolo iconico per un reboot de Il carissimo Billy dal 1983 al 1989 nella serie intitolata Ci pensa Beaver.