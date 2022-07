Un posto al sole: una brutta notizia per Rossella, Lara fa una mossa azzardata

Anticipazioni soap Rai3 della prossima settimana: i sospetti di Serena

Le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini continuano ad appassionare i telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dall’1 al 5 agosto rivelano che Raffaele organizzerà una cena a lume di candela per riavvicinarsi ad Ornella ma la dottoressa, dopo aver scoperto che il marito ha preferito confidarsi con Elvira piuttosto che con lei, è ancora molto delusa. Serena inizierà ad insospettirsi quando Micaela proporrà a Niko di tornare a Maratea da Jimmy. Il giovane Poggi deciderà di raggiungerli. Mentre Marina e Roberto Ferri cominceranno ad assaporare la loro vita insieme, Lara continuerà a portare avanti il suo diabolico piano ma un imprevisto potrebbe ostacolarla. Ornella vivrà una profonda crisi non solo personale ma anche matrimoniale. La Giordano e Roberto incontreranno una loro vecchia conoscenza durante la loro prima apparizione pubblica ufficiale: di chi si tratterà?

Un posto al sole, anticipazioni 1-5 agosto: Lara fa una proposta choc a Marina

Nelle puntate della storica soap di Rai3 della prossima settimana Giulia e Mastro Peppe si incontreranno di nuovo al parco con i cani (Bricca sarà la star della puntata 6000) ma l’ex signora Poggi continuerà a tenere a distanza l’uomo. Lara si renderà conto di avere grosse difficoltà economiche e farà una mossa a dir poco azzardata. Serena scoprirà il segreto delle gemelle. Cosa farà? Racconterà tutta la verità a Niko o le coprirà? Marina sarà tormentata dai dubbi dopo la proposta di Lara ma deciderà di non dire nulla a Roberto. Speranza, Guido e Mariella inizeranno ad indagare sul caseificio di Espedito.

Rossella riceverà una bruttissima notizia nelle prossime puntate di Upas

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap di Rai3 rivelano che Riccardo farà molta fatica ad accettare la decisione di Rossella di non andare a convivere. La giovane dottoressa riceverà una bruttissima notizia. La lettera di Corrado che riceverà Rossella la farà riflettere sull’importanza di vivere a pieno la vita senza sprecare un attimo. Nunzio farà di tutto per ritrovare Chiara. Dopo l’accordo economico stipulato con Marina, Lara andrà via per sempre da Napoli? L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.