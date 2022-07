Un posto al sole festeggia 6000 puntate: l’attrice di Giulia svela cosa accadrà

La cagnolina di Marina Tagliaferri protagonista della puntata 6000 della soap

Grande traguardo per Un posto al sole che dopo aver festeggiato lo scorso ottobre i 25 anni di messa in onda, venerdì 29 luglio festeggerà le 6000 puntate. Per l’occasione andrà in onda su Rai3 un episodio speciale con una protagonista d’eccezione, Bricca, la cagnolina dell’attrice di Giulia. Bricca, che avrà la voce di Nunzia Schiano (famosa per aver recitato in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord nonché per essere la tata del Commissario Ricciardi), si divertirà a spettegolare su tutti gli abitanti di Palazzo Palladini tracciando una sorta di bilancio delle tante storie ora in onda. Dice Marina Tagliaferri al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Diciamo sempre che bisogna dare voce agli animali. Noi stavolta l’abbiamo fatto davvero. Bricca ha 14 anni, è un bastardino”.

La cagnolina è un regalo di una cara amica dell’attrice di Upas, la collega Monica Scattini, che purtroppo non c’è più.

L’attrice di Giulia rivela: “Bricca è la mascotte di Un posto al sole”

Marina Tagliaferri è molto legata alla sua cagnolina che è tenera e coccolosa. L’attrice ama tutti gli animali ma ritiene che si potrebbe fare di più per proteggerli da chi li maltratta o li abbandona. Bisogna fare in modo che diano meno fastidio possibile ed è necessario portare con sè tutto l’occorrente come i sacchetti per i bisogni, la carta assorbente utile in caso di pipì e l’acqua. Bricca ormai è diventata la mascotte della storica soap di Rai3. Dice l’interprete di Giulia:

“E’ viziata sul set: quando arriviamo va subito a cercare le persone che le danno i biscottini. Però è anche ubbidiente”.

Anticipazioni Un posto al sole: nuovo amore in arrivo per Giulia?

Nella puntata 6000 della soap, proprio grazie a Bricca, Giulia incontrerà Mastro Peppe,il simpatico personaggio conosciuto due anni fa. Ma Peppe Capasso non si vedrà solo nella puntata speciale del 29 luglio ma anche dopo. Nascerà del tenero tra lei e Giulia? Per scoprirlo basterà sintonizzarsi alle 20:45 su Rai3 dal lunedì al venerdì per seguire le nuove puntate della famosa soap. Intanto l’attore di Franco ha svelato un retroscena su un suo collega di set.