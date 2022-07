Un posto al sole, choc per Patrizio Rispo: “Ho rischiato la vita in mare”

Camper, l’attore Patrizio Rispo fa una forte confessione: ha rischiato la vita

Prosegue il viaggio televisivo di Camper, il programma mattutino di Rai1 affidato alla coppia di conduttori Tinto e Roberta Morise. Come in ogni puntata anche oggi martedì 12 luglio il format ha sparso per l’Italia i suoi inviati per vari interventi e interviste e tra questi c’è stato anche l’attore Patrizio Rispo. L’artista di Un posto al sole, intervenuto in diretta da Licola si è raccontato portando a galla anche un forte retroscena riguardante la sua vita (la immagine di copertina è di archivio mentre tra il secondo e terzo paragrafo dell’articolo è disponibile una foto tratta dall’intervento di oggi). Rispo ha rivelato di aver fortemente tremato:

Un mio ricordo del mare? Alla mia età non ricordo (ride ndr). Il mare va studiato e serve sempre grande attenzione e competenza, io ho rischiato la vita in mare e sono rimasto al centro di una bufera da solo

L’artista ammette: “Il mare per me è uno stimolo”

Nonostante il dramma sfiorato tanti anni fa Patrizio Rispo è legato da un rapporto speciale al mare. L’artista partenopeo e star di Un Posto al sole, dopo aver negato la presenza di un Camper nei vari anni di messa in onda della soap, sotto richiesta di Tinto, ha spiegato quanto sia forte il legame che lo collega alle acque: “Intanto ricordo che il numero 115 è quello da contattare e vi verranno a raccogliere nel caso faceste qualcosa di sbagliato. Il mare per me è imprescindibile, uno stimolo, il mio carattere somiglia sia al mare che ai cavalli, due mie passioni” – le dichiarazioni dell’attore in collegamento nella trasmissione di Rai1 – .

Patrizio Rispo e il suo dramma: “Ho avuto due tumori”

Oggi lo vediamo come un attore bravissimo, divertente e spensierato, ma l’artista che in Un posto al sole veste i panni di Raffaele Giordano ha incontrato ostacoli veramente alti nel corso della vita. Come raccontato nei mesi scorsi Patrizio Rispo ha infatti affrontato una doppia battaglia con dei gravi problemi di salute: “Ho avuto due tumori alla prostata – ha raccontato alcuni mesi fa l’attore -. Ora mi sento benissimo, mi hanno dimesso la mattina dopo l’intervento”.