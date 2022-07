Un posto al sole, il retroscena inedito di Polizzy Carbonelli: “Qui grazie a…”

L’attore di Roberto Ferri rivela: “Sono qui grazie a Gino Bramieri”

Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana. Ogni sera, alle 20:45 dal lunedì al venerdì, più di un milione e mezzo di telespettatori si sintonizza su Rai3 per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini nella cornice meravigliosa di Posillipo a Napoli. Uno dei personaggi più amati della storica soap è, strano a dirsi, un cattivo: il cinico imprenditore Roberto Ferri. L’attore, come si può leggere nelle dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia, ha svelato un retroscena inedito sui suoi esordi:

“Il grandissimo Gino Bramieri per me è stato un papà artistico. Mi ha sempre detto che il teatro ti forma ma è la Tv a farti amare dalla gente. Aveva ragione, l’amore del pubblico è arrivato con Un posto al sole”.

La carriera di Polizzy Carbonelli è iniziata a teatro. Ha lavorato con Gino Bramieri dal 1987 al 1989 nello spettacolo Una zingara mi ha detto”.

Riccardo Polizzy Carbonelli simile al suo personaggio? “Sono l’opposto”

L’attore di Roberto Ferri ha rivelato che era stato chiamato per fare un provino a Un posto al sole fin dai primi anni ma era impegnato a teatro. E’ stato richiamato nel 2001 quando gli è stato assegnato il ruolo che l’ha fatto diventare famoso in tutta Italia. L’attore e il suo personaggio sono simili?

“Per fortuna no. Ferri è molto duro, freddo mentre io sono l’esatto opposto. Interpretarlo però è stato molto bello”.

C’è stato un momento in cui le loro vite si sono incrociate: Ferri fumava sempre il sigaro nella soap. Quando l’attore ha smesso di fumare ha dovuto far smettere anche il suo personaggio.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Ferri di nuovo insieme

Nelle puntate attualmente in onda di Un posto al sole Roberto Ferri e Marina Giordano, dopo una romantica gita a Procida, si sono rimessi insieme. Ma Lara trama alle loro spalle per separarli. La Martinelli non ha nessuna intenzione di rivelare a Roberto di aver perso il bambino che portava in grembo. L’appuntamento con la soap di Rai3 è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3 (QUI le anticipazioni della prossima settimana).