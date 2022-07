Un posto al sole anticipazioni: dolore atroce per Nunzio, i sospetti di Marina

Nunzio disperato: Chiara parte senza di lui nei nuovi episodi

Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori di Rai3 prima di andare in vacanza per un paio di settimane ad agosto. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che arriverà il momento della partenza per Chiara e Nunzio. La ragazza non vuole finire in carcere e ha convinto Nunzio a fuggire all’estero con lui. Franco, a malincuore, gli ha procurato i passaporti falsi ma lui, Angela e Katia sono molto preoccupati per il futuro dei due giovani. Manuela trova dei messaggi sul cellulare della gemella Micaela: che intenzioni ha la peperina di casa? Intanto Guido cerca di convincere Mariella e Speranza a non intromettersi nel rapporto tra Espedito e Samuel. Espedito nutre ancora dei pregiudizi nei confronti della figlia Speranza. Chiara alla fine decide di partire da sola, Nunzio è disperato: ha perso per sempre la donna che ama?

Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana: i sensi di colpa di Franco

Ornella, dopo la scoperta shock, è sempre più fredda con Raffaele che cerca in ogni modo di accorciare le distanze. Ci riuscirà o il loro matrimonio è giunto al capolinea? Le anticipazioni della soap di Rai3 della prossima settimana rivelano che Micaela vorrebbe partire insieme al fotografo olandese conosciuto da poco ma Manuela cerca di dissuaderla. Nunzio, sconvolto dopo la partenza di Chiara, cerca di rintracciarla. I sensi di colpa stanno uccidendo Franco: non ha detto al figlio di aver incontrato Chiara all’aeroporto. Speranza si scaglia contro Samuel per colpa di Espedito.

Soap Rai3, nuovi episodi: i sospetti di Marina dopo l’incontro con Fabrizio

Nelle puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 luglio Marina inizierà a nutrire dei sospetti sul suo rapporto con Ferri dopo aver incontrato Fabrizio Rosato. Manuela, per non deludere Jimmy, fa finta di essere Micaela e parte con Serena, Filippo e i bimbi. Giovedì 29 luglio sarà l’episodio 6000 della storica soap di Rai3: per l’occasione un personaggio della Terrazza darà vita a dei simpatici siparietti. Di chi si tratta? Non resta che seguire le nuove puntate della soap più longeva della televisione italiana per scoprirlo!