Uomini e Donne: novità sui tronisti, le possibili date delle registrazioni

Uomini e Donne anticipazioni prossima edizione: tutte le ultime novità sui tronisti

Mancano ancora mesi per il gran ritorno del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia ogni giorno escono online rumor sulla prossima edizione. E proprio a tal proposito la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato di aver saputo delle interessanti news sui prossimi tronisti, la cui identità è ancora sconosciuta. Di cosa si tratta? In pratica la suddetta fanpage ha rivelato poco fa ai suoi follower che a settembre è possibile che i quattro nuovi tronisti potrebbero essere tutti sconosciuti, anche se non è da escludere che nel corso dell’edizione possa arrivare qualche volto noto al pubblico a casa:

“E’ possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a (ex corteggiatore o corteggiatrice)…”

Ovviamente la fanpage ha tenuto a precisare che per sapere se questi rumor verranno confermati bisogna attendere la prima registrazione.

Ecco svelate le possibili date delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi: le anticipazioni

In tanti ovviamente si staranno chiedendo quando sono previste le prime registrazioni di Uomini e Donne, visto che in quella occasione si scopriranno ufficialmente chi saranno i nuovi tronisti. A tal proposito sempre la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato di essere venuta a conoscenza che le prime registrazioni potrebbero esserci o il 24/25 agosto o giusto qualche giorno dopo (il 29/30 agosto per l’esattezza). Inutile negare il fatto che i telespettatori non stanno già più nella pelle di poter seguire le nuove vicende dei protagonisti, tra cui Gemma Galgani che continua ad essere presa di mira da Tina Cipollari.

Uomini e Donne in Tv anche questa estate su Mediaset Extra: tutte le ultime news

Si segnala che comunque per i fan del dating show di Maria De Filippi c’è un’interessante novità. Di cosa si tratta? Ogni domenica ci sarà una maratona del programma con la messa in onda di diverse puntate su Mediaset Extra (dalle 7 del mattino fino alle 18). Ovviamente la notizia è stata accolta molto positivamente dal popolo del web. Difatti tra loro c’è anche chi ha detto che questa decisione presa da Mediaset ha svoltato la sua estate: “Grazie Pier Silvio”.