Uomini e Donne, Tina Cipollari affonda Gemma Galgani: “Vai al Lourdes”

Gemma Galgani nel mirino dell’opinionista del dating show: l’affondo su instagram

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo è stato riportato che la popolare dama di Uomini e Donne pare abbia l’intenzione di sottoporsi ad un intervento di rinoplastica per modificare il suo naso. Questa news è stata pubblicata un po’ ovunque. Ovviamente anche la popolare opinionista Tina Cipollari ha avuto modo di leggerla su una nota fanpage instagram. E sulla suddetta fanpage non ha perso occasione per lanciare una battuta velenosa alla dama. Cosa ha detto? L’opinionista ha rivelato di credere che Gemma più che andare dal chirurgo dovrebbe andare a Lourdes:

“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes…”

Uomini e Donne, Tina Cipollari non ha pietà della dama: “Serve un miracolo”

L’opinionista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Gemma Galgani, la quale pare abbia la seria intenzione di rifarsi il naso. Difatti Tina ha rivelato di credere che la sua rivale solo con un vero e proprio miracolo potrebbe diventare bella e conquistare finalmente un uomo: “Solo un miracolo potrebbe renderti bella!” Al momento si segnala che la popolare dama del dating show quotidiano di Canale 5 ha preferito non rispondere a queste frecciatine.

La dama e tutti gli interventi di chirurgia fatti negli anni: ecco cosa ha rifatto

Probabilmente saranno in tanti a non ricordarsi tutti gli interventi di chirurgia estetica che ha fatto in questi ultimi anni Gemma Galgani. Quest’ultima, dopo che per diverso tempo ha dichiarato di essere contraria a qualasiasi intervento migliorativo dell’aspetto, ha cambiato idea. Due anni fa ha fatto un lifting, mentre l’anno scorso ha deciso di rifarsi il décolleté e le labbra. Purtroppo però questi interventi di chirurgia estetica non l’hanno aiutata a trovare l’uomo della sua vita. Che l’eventuale intervento di rinoplastica la aiuterà a realizzare il suo sogno più grande? Oppure la prossima stagione Tv riserverà alla donna le ennesime delusioni d’amore? Una cosa è certa: Tina Cipollari non avrà pietà di lei.