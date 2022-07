Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi in crisi? L’ultimo retroscena

Uomini e Donne, la coppia è scoppiata definitivamente? La clamorosa indiscrezione

Davide Donadei è stato tronista di qualche edizione fa del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ed in quella occasione il giovane ragazzo ha conosciuto e si è innamorato di Chiara Rabbi, con la quale ha deciso di iniziare una bella storia d’amore. Adesso però pare che qualcosa tra loro si sia rotto. A rivelarlo su instagram la popolare influencer Deianira Marzano. Difatti quest’ultima ha rivelato ai suoi follower di essere venuta a conoscenza che i due sarebbero in crisi già da tempo. I due fidanzati potrebbero essere davvero vicini a porre fine alla loro storia? Ovviamente i loro tanti fan non hanno nascosto sui social di essere davvero in apprensione.

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono in crisi nera? Il gossip infiamma i social

La popolare influencer Deianira Marzano, sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver rivelato che la tanto amata coppia di Uomini e Donne sembra sia entrata in una profonda crisi, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? La donna è venuta a conoscenza che la giovane ragazza pare abbia fatto le valigie lasciando il tronista solo soletto: “Pare abbia fatto le valigie e sia tornata a Roma…” Al momento si segnala che i diretti interessati non hanno proferito parola in tal senso.

Chiara Rabbi a Roma solo per lavoro? Deianira Marzano conferma il gossip

Tra i tanti follower c’è chi ha fatto notare privatamente all’influencer che la ragazza si sarebbe recata a Roma per alcuni impegni lavorativi, aggiungendo che però non ha smentito le sue indiscrezioni su un’eventuale crisi con Davide Donadei. E l’influencer ha quindi tenuto a precisare nelle sue storie sul social fotografico che la coppia di Uomini e Donne è realmente in crisi, anche perchè l’ha saputo da fonti certe:

“Purtroppo la crisi tra loro c’è, e lo so da fonti certe…Spero onestamente che torni tutto come prima al più presto…”

Perchè la coppia pare sia entrata in crisi? Non è dato saperlo al momento. I due diretti interessati faranno presto chiarezza su tutta questa faccenda?