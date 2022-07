Uomini e Donne gossip: Luca Salatino e Soraia Allam vicini alla rottura?

Uomini e Donne, l’ex tronista e la sua fidanzata in crisi nera? Arriva un’indiscrezione choc

Luca Salatino è stato uno degli ultimi tronisti del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E proprio in quello studio ha conosciuto e si è innamorato di Soraia Allam. Ma come stanno andando le cose tra i due a telecamere spente? A quanto pare non benissimo. Difatti l’influencer Amedeo Venza ha rivelato su instagram di essere venuto a conoscenza che i due sarebbero in crisi da qualche giorno a questa parte. Un’indiscrezione che ovviamente ha lasciato di sasso i tanti fan della coppia.

Luca Salatino e la ex corteggiatrice al centro del gossip: è finita tra loro? L’ultimo gossip

Amedeo Venza, sempre nel suo intervento su instagram, ha anche rivelato il motivo per cui pare che l’ex tronista di Uomini e Donne e Soraia Allam sarebbero in crisi. In base alle indiscrezioni raccolte dall’influencer i problemi sarebbero iniziati dal momento in cui l’ex protagonista del dating show, il quale ha da poco incontrato Matteo Ranieri, si sarebbe rifiutato di fare quest’ultimo romantico weekend insieme alla ragazza:

“Lei avrebbe chiesto a lui di trascorrere questo weekend insieme, e lui avrebbe preferito passarlo insieme al suo amico Matteo Ranieri…”

In base alle indiscrezioni raccolte dall’influencer questo rifiuto avrebbe portato la coppia a litigare animatamente. Venza ha poi aggiunto che i due starebbero addirittura pensando di lasciarsi definitivamente: “Stanno avendo una serie di discussioni…Litigi che starebbero portando la coppia a separarsi…”

Soraia Allam smentisce la crisi con l’ex tronista? Il gesto fa discutere

Si segnala che in queste ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un gesto social che ha fatto molto discutere i fan. Di cosa si tratta? In pratica ha messo un like ad un post di una ragazza che su instagram ha detto di non capire perchè circolino sempre rumor su una eventuale rottura tra Soraia e Luca Salatino solo perchè hanno deciso di passare del tempo separati:

“Ma io non capisco perché se due persone vanno in vacanze separate, con i loro amici, dovete iniziare a dire che si sono lasciati! Fateli vivere…”

Un gesto questo che molti hanno intereptato come una sua smentita secca e decisa su una loro eventuale crisi.