Luca Salatino, spunta ancora Matteo Ranieri: “Ecco cosa mi ha fatto”

Luca Salatino rivede l’amico e svela: “Mi ha fatto dormire per terra”

In queste settimane si è parlato molto del rapporto tra Matteo Ranieri e il tronista romano. I due, che avevano stretto una bella amicizia durante il loro percorso a Uomini e Donne, erano apparsi distanti soprattutto dopo l’addio tra Valeria Cardone e il tronista. A insinuare che tra i protagonisti del salotto rosa di Maria De Filippi potesse esserci qualche problema anche una serie di citazioni condivise dal compagno di Soraia che potevano far pensare a delle frecciate rivolte all’amico. Nulla di tutto ciò! In queste ore infatti i due amici si sono rivisti, il romano è andato a trovare Matteo in Liguria. Un incontro in cui non sono mancate le battute e i sorrisi. Il bel romano questa mattina al suo risveglio ha raccontato cosa gli ha fatto l’amico:

“Mi ha fatto dormire per terra, ho dormito come i cani. Quando vieni a casa mia nella gabbia del coniglio dormi”.

Una battuta ovviamente ironica quella dell’ex tronista, felice di aver rivisto l’amico.



Matteo Ranieri prende in giro l’amico: il tour in motorino crea scompiglio

Il giro in motorino tra le vie di Camogli non è stato meno esilarante per la coppia di ex tronisti di Uomini e Donne. Luca Salatino infatti è apparso abbastanza preoccupato della guida del compagno, tanto da ricordagli di guardare la strada per non rischiare di “entrare dentro il balcone di qualcuno”. L’ex di Valeria Cardone al contrario è apparso divertito e disteso, tanto da prendere in giro l’amico su Instagram Stories accostando la sua immagine quella di Brontolo di Biancaneve e i sette nani. Quel che è certo è che l’amicizia dei due protagonisti del dating show di Canale5 prosegue anche lontano dalle telecamere, così come quella tra Soraia e Federica Aversano.

Uomini e Donne, tronista si apre e svela: “È bello perchè non è cambiato nulla”

Ha visto naufragare la sua storia d’amore Matteo Ranieri che può contare però sull’amicizia con Luca Salatino. Su Instagram il ragazzo ha infatti condiviso questa frase, dedicata proprio all’amico (che di recente ha lanciato un messaggio): “È bello perchè non è cambiato nulla”. Non è escluso che presto il bel ligure possa fare una capatina a Roma dal compagno di trono.