Uomini e Donne in lutto, morta la mamma di Klaudia Poznanska: il triste annuncio

Klaudia Poznanska in lutto, è morta la sua mamma: le sue commoventi parole su instagram

La ragazza ha partecipato a Uomini e Donne qualche edizione fa per corteggiare Andrea Zelletta. E’ arrivata fino alla fine del percorso nei sentimenti, ma purtroppo non è riuscita a far breccia nel cuore dell’ex tronista, il quale ha deciso di mettersi insieme con Natalia Paragoni. Tuttavia la giovane, grazie ai suoi modi molto educati e alla sua personalità, ha conquistato tutti i telespettatori, che avrebbero tanto voluto rivederla nel programma come tronista. Oggi purtroppo la giovane è tornata sotto i riflettori, ma per una bruttissima vicenda: sua mamma è morta. A rivelarlo è stata lei stessa su instagram: “Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni….”

Uomini e Donne, ex corteggiatrice disperata per la morte della madre: “Meravigliosa donna”

L’ex corteggiatrice del dating show Klaudia Poznanska, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram in cui ha annunciato ai suoi follower di essere in lutto per la morte della sua amata mamma, ha poi dichiarato che tutto quello che farà di bello d’ora in poi sarà solo per lei: “Tutto quello che farò d’ora in poi sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto…” Ovviamente neppure a dirlo tutti i suoi numerosi follower sono accorsi numerosi per farle le più sincere condoglianze per questa drammatica perdita che l’ha sconvolta.

L’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta fa una promessa a sua mamma morta oggi: “Sarai orgogliosa di me”

Klaudia Poznanska ha poi concluso questo suo intervento sul suo profilo personale instagram facendo una promessa a sua madre venuta a mancare in queste ultime ore. Cosa ha detto? Ha rivelato che farà di tutto pur di renderla orgliosa da lassù: “Sarai orgogliosa di me, te lo prometto…Ti amo angelo mio…” Al momento non è dato sapere il motivo del decesso della donna, visto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ne ha fatto menzione. Sicuramente tornerà a parlare di questo suo dramma personale più avanti quando sarà un po’ più tranquilla. Non resta a questo punto che farle le più sincere condoglianze.