Valeria Marini nel mirino di una hater: la sua risposta ha spiazzato tutti

La soubrette attaccata duramente da una hater: “Sta in ogni programma”

Nei giorni scorsi è stato annunciato ufficialmente il cast di Tale e Quale Show. Tra i vari concorrenti vip che hanno deciso di partecipare al popolare show del venerdì sera di Carlo Conti c’è anche la showgirl Valeria Marini. E ovviamente sui social sono stati tanti a dichiarare di credere che i siparietti tra quest’ultima e Cristiano Malgioglio in giuria si sprecheranno. Purtroppo c’è da segnalare che non proprio tutti hanno accolto positivamente il suo imminente approdo allo show di Rai1. Difatti su twitter c’è stata una ragazza che non ha fatto mistero di essere stufa di vederla sempre in Tv, aggiungendo di credere che sarebbe stato invece giusto dare spazi agli altri:

“Valeria Marini non sanno più dove piazzarla! Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque…”

Questo post non è sfuggito alla showgirl, la quale ha reagito prontamente.

Valeria Marini mette all’angolo l’hater di turno: “Volevi andare tu? Lo farò presente…”

La popolare showgirl ha subito voluto rispondere per le rime alla suddetta hater, che su twitter non ha nascosto tutto il suo disappunto nel rivederla ancora in Tv come concorrente di una trasmissione. Cosa ha detto? La Marini, la quale sarà nel cast di Tale e Quale Show, ha risposto ironicamente alla ragazza, limitandosi dapprima a chiederle se avesse voluto essere al suo posto, e successivamente ha subito colto la palla al balzo per prometterle che eventualmente glielo farà presente a Carlo Conti: “Volevi farlo tu? Chiederò a Carlo…” Una risposta ironica che ha chiuso con estrema eleganza la bocca alla hater, che per lei non ha certo speso parole al miele, anzi.

Volevi farlo tu?💋🌟❤️💋🌟chiederò a Carlo 💋🌟❤️ — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) July 16, 2022

Showgirl viene allo scoperto e confessa: “Volevo farmi suora”

In queste ultime ore Valeria Marini ha anche rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza la soubrette non ha fatto mistero che presa da un momento di sconforto dopo alcune difficoltà ha anche pensato seriamente di prendere i voti:

“Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento…Poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto…”

Quest’ultima è poi arrivata alla conclusione di credere che la scelta migliore sia invece pregare ed aiutare gli altri.