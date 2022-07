Tale e Quale Show: Valeria Marini ci sarà, doccia gelata per le Selassiè

Valeria Marini concorrente dello show del venerdì sera di Rai1: le anticipazioni

Sui social si fa un gran parlare del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. E ormai i rumor sui possibili vip si sprecano online. A tal proposito il portale TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che con tutta probabilità la popolare soubrette di origini sarde sarà tra i concorrenti dello show di Carlo Conti:

“La Valeriona nazionale, protagonista di tre edizioni del GF Vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi…”

Una scelta decisamente azzeccata visto che grazie a lei potrebbero nascere diversi simpatici siprietti con il giurato Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show: la partecipazione delle tre principesse saltano all’ultimo minuto

Se Valeria Marini pare essere riuscita ad entrare nel cast dello show di Carlo Conti, c’è da segnalare che invece sembra sia saltata la partecipazione di altre tre ex gieffine date per sicure fino a poco tempo fa. Difatti il portale TvBlog.it è venuto a sapere che Jessica Selassiè, sempre al centro del gossip per via del suo rapporto con Barù, e le altre due sorelle alla fine non ce l’avrebbero fatta a convincere il popolare conduttore fiorentino. Una notizia che sicuramente non farà per niente felici i loro tantissimi fan, che avrebbero tanto voluto rivederle in Tv dopo la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip (Jessica si è anche portata a casa la vittoria).

Anticipazioni Tale e Quale Show: tutti gli ultimissimi rumor sul cast

Si segnala che in queste ultime settimane sono stati accostati tanti nomi al cast della prossima edizione dello show condotto da Carlo Conti. Tra loro pare siano in lizza anche Manila Nazzaro e Alessandra Pierelli (quest’ultima è diventata popolare grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto e si è innamorata di Costantino Vitagliano). Sicuramente non ci sarà neppure Patrizia Pellegrino, come ha confessato lei stessa ieri nelle sue storie su instagram, anche se ha già fatto sapere che ci riproverà il prossimo anno. Si ricorda che la nuova edizione del programma inizierà venerdì 30 settembre in prima serata sul primo canale nazionale.