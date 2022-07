Valeria Marini su tutte le furie: scoppia un malinteso, c’entra Can Yaman

La showgirl ci ha provato con Can Yaman? Lei smentisce e ammette: “Sono felice e fidanzata”

Per un attimo stava nascendo un gossip di quelli che nessuno si aspetta, poi però si è trattato di una fake news. A lanciarla è stato un sito web di cui però Valeria Marini ha preferito oscurare il nome per tutela nonostante fosse stata montata su di lei una notizia falsa. Ma com’è nato l’equivoco che vedeva la Marini provarci con l’attore turco? Il tutto parte da un commento che la showgirl avrebbe lasciato sotto un post di Can con scritto “bellezza stellare”. Ma le intenzioni della Marini erano tutt’altro che maliziose. E così Valeria ha postato sulle sue stories di Instagram l’articolo incriminato, con tanto di nome di giornalista o blogger, ed ha specificato:

“Non ci provo con nessuno. Sono felice e fidanzata, tra l’altro”.

Valeria Marini smonta il gossip su di lei e si arrabbia: “Fare un complimento significa provarci?”

Giornalmente gli articoli sulla Marini sono tantissimi visto che, nonostante i suoi innumerevoli anni di carriera, la showgirl continua ad essere sulla cresta dell’onda. In particolare quest’estate dove non si parla d’altro che della sua nuova relazione con Eddy Siniscalchi, della sua nuova hit estiva dal titolo “Baci stellari” e della sua prossima partecipazione a Tale e quale show. Eppure le fake news sono comunque all’ordine del giorno, come questa riguardante Can Yaman. Questa volta però Valeria ha deciso di non passarci sopra. Infatti, dopo aver pubblicato l’articolo incriminato, ha scritto:

“Fare un complimento innocuo ad un’artista significa provarci?”.

La showgirl commenta l’accaduto senza filtri: “Can Yaman è bellissimo”

Infine, nella riflessione pubblicata nelle sue stories, Valeria Marini ha spiegato di commentare spesso su Instagram contenuti dei colleghi o di artisti, uomini o donne. Complimenti che possono riguardare la bellezza, la bravura o qualsiasi cosa per cui si mostrano.

“Can Yaman è bellissimo e lo penso”

ha aggiunto poi la showgirl. Ma ha anche specificato di pensarlo di molti altri artisti, tra cui Raoul Bova, Diletta Leotta, Chiara Ferragni ed Emma Marrone. “Centinaia di personaggi e amici a cui lo scrivo sempre pubblicamente” ha concluso Valeria. Insomma, anche questa volta l’ennesimo gossip non ha portato a niente.