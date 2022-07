Valeria Marini rompe il silenzio su Eddy Siniscalchi: “Spero sia quello giusto”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 20, 2022 , in Gossip

Eddy Siniscalchi, la sua compagna è felice al suo fianco: la sua ultima confessione

Oggi Valeria Marini ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. E dopo tante chiacchiere e gossip sulla sua vita privata finalmente è venuta allo scoperto, annunciando quello che tutti hanno sempre sospettato: Eddy Siniscalchi è il suo nuovo fidanzato. Su quest’ultimo la popolare soubrette di origini sarde ha rivelato al settimanale diretto di Roberto Alessi di sperare che possa essere finalmente l’uomo con cui passare tutta la sua vita:

“Spero proprio che questa sia la volta buona, quello giusto…”

La showgirl ha poi confessato di essere davvero felice di aver avuto l’opportunità di conoscere un ragazzo come lui: “E’ molto per bene…E’ un imprenditore…”

Valeria Marini fa una confessione: “Ho fatto dimagrire il mio compagno”

Successivamente la popolare showgirl, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha rivelato di aver aiutato il suo compagno Eddy Siniscalchi a perdere peso perchè quando l’ha incontrato era un po’ in sovrappeso:

“L’ho messo a dieta, ginnastica, movimento, disciplina…Ha perso dieci chili in poche settimane…Ed ora anche fisicamente è stellare…”

La soubrette, parlando sempre del suo compagno, ha poi rivelato di amarlo perdutamente perchè rappresenta in tutto e per tutto il suo uomo ideale: “Lo amo…Stiamo bene insieme…E’ splendido, buono, sensibile…Ho fatto davvero bingo ad incontrarlo…” E il giornalista ha fatto presente che anche il compagno ha detto le stesse cose della showgirl, la quale è finita al centro delle polemiche sui social: “Ci ha detto che sei una donna splendida, buona e sensibile…”

Retroscena su Eddy Siniscalchi, la compagna lo ammette: “Nel privato dà il meglio di sè”

In tanti si staranno magari chiedendo com’è in privato il compagno di Valeria Marini. E quest’ultima a Novella 2000 non ha nascosto che fino a questo momento ha sempre dato il meglio di sè: “E’ un gran lavoratore con una bella passione poi, nel privato, dà il meglio di sè…” Il giornalista le ha quindi chiesto che cosa le dà. La showgirl ha quindi rivelato che è un uomo molto romantico e passionale, oltre che sensibile: “Mi dà affetto, comprensione, amicizia, simpatia e gentilezza…” Potrebbero presto convolare a nozze?