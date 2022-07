Veronica Peparini lascia Amici, Andreas la difende: “Spero che prima o poi…”

Andreas Muller e quello strano messaggio sui social: “E qui mi fermo”

Da quando è arrivata la notizia che vedrebbe Veronica Peparini lasciare Amici tutti i numerosi fan del programma di Canale5 si chiedono cosa sia successo davvero. Nell’ultimo anno Veronica è apparsa sempre più spenta, soprattutto per le parole pesanti dette dalla sua collega Alessandra Celentano che ha messo in dubbio la sua professionalità. Da qui, forse, la decisione di lasciare il talent. Ma sulla professionalità di Veronica non si dovrebbe nemmeno discutere viste le tantissime esperienze internazionali fatte nella sua vita e le coreografie montate per artisti importanti. A tal proposito nelle ultime ore Andreas, il suo fidanzato ed ex allievo e professionista del talent, ha pubblicato un lungo sfogo nelle sue stories di Instagram. E dopo aver elogiato in tutte le forme la compagna e il fratello Giuliano Peparini Andreas ha scritto:

“E spero solo che prima o poi abbiate… E qui mi fermo”.

Veronica Peparini riceve un bellissimo messaggio dal fidanzato: “Fatti e non chiacchiere”

Nel lungo messaggio che Andreas Muller ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram ufficiale il ballerino ha parlato della carriera e della bravura della sua compagna. “Sei arte e danza in tutte le sue forme” scrive Andreas che, poi, parla dell’autenticità e dell’attualità di Veronica. Istintiva, poco razionale, coreografa, visionaria, una che vivrà sempre di danza. Queste sono solo alcune delle parole scritte da Muller. Poi una frase che colpisce molto:

“Sei un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram”.

A chi si riferisce Andreas non è dato saperlo ma il messaggio continua spiegando che il cognome di Veronica tiene alto il nome della danza in Italia anche grazie al fratello Giuliano, ex direttore artistico di Amici.

Cosa c’è dietro all’abbandono di Veronica Peparini da Amici?

Sembra già scelto il professore che sostituirà la maestra storica del talent di Canale5 ma, come da prassi, ancora nessuno di loro ha potuto dire niente. E così Veronica ha cercato di parlare come ha potuto, senza riferimenti ma lasciando intendere la sua voglia di tornare ad avere stimoli. “Ho sempre scelto di mettermi in gioco” ha scritto recentemente Veronica sul suo profilo Instagram parlando di ricerca ed esplorazione. Poi, come Andreas Muller, anche lei ha parlato della sua famiglia che ha vissuto di danza e che continuerà a farlo sempre.