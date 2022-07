Vieri Razzini morto, addio al critico cinematografico: ha lavorato per la Rai

E’ morto il famoso produttore cinematografico: in passato si è occupato di programmazione per Rai3

Lutto in Rai e non solo: si è spento Vieri Razzini, famoso critico e produttore cinematografico che, come leggiamo sul sito della Repubblica, in passato si è occupato per anni di programmazione nel settore cinema per Rai3. Nato a Firenze nel 1940, Razzini si è spento all’età di 82 anni. Non solo critico e produttore, ma anche giornalista, scrittore, sceneggiatore, traduttore e autore televisivo. Assieme al suo socio Cesare Petrillo, nel 2000 ha creato la casa di distribuzione cinematografica Teodora Film, portando nelle sale numerosi film indipendenti, sia nazionali che internazionali.

Vieri Razzini è morto per un attacco cardiaco dopo una lunga malattia

Dall’ANSA apprendiamo che la morte del critico e produttore è stata causata da un arresto cardiaco che lo ha colpito all’improvviso, cogliendolo di sorpresa dopo una battaglia contro una lunga malattia, della quale però non conosciamo i dettagli. Si è spento ieri a Roma nella clinica Sanatrix solo pochi giorni dopo aver compiuto 82 anni. Al cinema aveva dedicato tutta la vita, conservando anche una passione enciclopedica per la letteratura e l’arte filtrate da un gusto da esteta e da una classe aristocratica che riusciva a smorzare con l’ironia e la leggerezza che lo contraddistinguevano.

Gli anni in cui ha lavorato per la Rai e la cerimonia di domani in sua memoria

Sempre dalla testata giornalistica citata nel paragrafo precedente, apprendiamo che Vieri Razzini, appena è entrato in Rai, si è confermato una vera guida allo spettatore nel mondo del cinema curando numerosi cicli d’autore e di genere, come già detto per il terzo canale. Per diversi anni è stato il volto e la voce del cinema in televisione con alcuni famosi colleghi. Verrà ricordato per la cultura, il sorriso, la passione della scoperta e il talento del bello. Domani, sabato 9 luglio 2022, alle 11.00 presso la Casa del Cinema gli amici gli dedicheranno una cerimonia per ricordarlo.