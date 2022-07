Volevo fare la rockstar, choc per Riccardo Manera: “Ho una lesione tumorale”

Riccardo Manera fa un triste annuncio su instagram: “Ho una lesione di tipo tumorale nella testa”

E’ stato uno dei protagonisti della serie Tv di Rai Due Volevo fare la rockstar. Grazie a questa serie ha ottenuto un’incredibile ondata di popolarità. Sui social è sempre stato molto attivo per avere un filo diretto con i fan, ma da un mese a questa parte ha fatto perdere le sue tracce. Ovviamente i suoi follower si sono chiesto il motivo. In queste ultime ore il giovane attore ha rotto il silenzio sul social fotografico dando purtroppo a tutti una brutta notizia. Di cosa si tratta? In pratica Manera ha rivelato di aver fatto una biopsia perchè ha nella testa una lesione tumorale:

“Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale dentro la mia testa…”

L’attore ha poi subito precisato che ancora non ha molte informazioni al riguardo per essere più preciso: “Non si sa ancora di che tipo e gravità…”

Volevo fare la rockstar, l’attore non molla: “Combatterò questa battaglia”

Riccardo Manera, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram, ha anche dichiarato che al momento dovrà aspettare una ventina di giorni circa per sapere il risultato di questa biopsia, cogliendo l’occasione per rassicurare tutti di essere assolutamente pronto a combattere anche questa battaglia:

“La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere stica**i, anzi, sti grandissimi ca**i! La battaglia è da combattere e si combatte!”

Il giovane attore della fiction di Rai Due ha poi chiesto a tutti i suoi follower di non preoccuparsi, o di farlo comunque il giusto senza esagerare: “Ricordatevi che io o non mi arrendo mai…”

Riccardo Manera e la lesione tumorale: “Il karma è una cosa davvero strana”

Successivamente l’attore di Volevo fare la rockstar, parlando sempre di questa sua lesione tumorale su instagram, ha anche svelato una cosa curiosa. Difatti il ragazzo ha confessato ai suoi follower che proprio l’anno scorso ha girato il suo primo film da protagonista su questo argomento: “Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso…” Il giovane ha poi fatto presente che un mese fa circa ha finito di girare un’altra serie in cui il personaggio che interpretava aveva questo nemico dentro: “Chissà come ho fatto…” I suoi fan ovviamente gli hanno espresso immediatamente la loro più totale solidarietà.