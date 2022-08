Alberto Matano anticipa su La vita in diretta: “Abbiamo cambiato tutto”

La vita in diretta nuova edizione, il conduttore svela: “Abbiamo cambiato tutto”

Alla conferenza stampa dei programmi del daytime Rai era presente anche Alberto Matano che ha fornito delle anticipazioni sulla nuova edizione de La vita in diretta che prenderà il via da lunedì 5 settembre alle 17.00 circa. Il conduttore, con questa che sta per iniziare, è al timone del talk da ben quattro edizioni, una in coppia con Lorella Cuccarini e tre da solista e durante la conferenza stampa, stando alle dichiarazioni riportate da DavideMaggio.it ha fatto un bilancio su questa esperienza e fornito delle anticipazioni su ciò che il pubblico di Rai1 vedrà nella prossima stagione televisiva.

“Nel tempo abbiamo cambiato tutto, quest’estate la gente mi ha dimostrato grande affetto, il patto si rinnova”

ha svelato il conduttore.

Alberto Matano pronto per il ritorno del suo talk: “Una grande responsabilità”

Durante la conferenza stampa, sempre stando a quanto riporta il sito di D.M., il conduttore ha voluto anche ringraziare tutti i telespettatori e la gente comune che non solo lo hanno seguito con affetto nella scorsa stagione televisiva ma, in considerazione delle sue nozze con Riccardo Mannino, anche questa estate non gli ha fatto mancare la sua stima. Per questo il conduttore de La vita in diretta ha ammesso:

“E’ il mio quarto anno a La Vita in Diretta e partiamo con una grande responsabilità e l’amore del pubblico.”

Matano non si è sbilanciato con altre anticipazioni sul suo talk ma quel che è certo è che continueranno a mescolarsi cronaca, attualità ed intrattenimento e non mancherà il classico ‘tavolo’ pieno di ospiti.

Ballando con le stelle 2022: il conduttore e giornalista confermato come opinionista

Alberto Matano non si è sbilanciato molto sui suoi progetti televisivi, di recente, tuttavia ha ammesso di sognare la prima serata e chissà che in questa stagione televisiva non si avveri il suo sogno. Nel frattempo è notizia di questi giorni la sua riconferma nello show di Milly Carlucci come opinionista a bordo campo anche per la prossima stagione televisiva dove, al contrario, non ci sarà Roberta Bruzzone che ha dovuto lasciare la trasmissione a causa di altri impegni