Alberto Matano e la verità sul marito Riccardo: “Ho taciuto sul nostro amore…”

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 3, 2022 , in Personaggi Tv

Il conduttore de La vita in diretta confessa: “Ho taciuto l’amore con Riccardo per proteggerci”

L’11 giugno Alberto Matano ha sposato il compagno Riccardo Mannino, avvocato con cui ha una relazione da più di 15 anni. Ad officiare la cerimonia ci ha pensato Mara Venier e dopo le nozze la coppia è stata travolta da una vera e propria ondata d’amore. Ed il conduttore calabrese, intervistato da La Repubblica, ha confessato perché nonostante sia un personaggio pubblico e molto amato non ha mai parlato apertamente della sua storia d’amore:

“Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’ per proteggere la relazione l’ho tenuta in un luogo sicuro.”

In realtà però l’ondata d’affetto e stima che li ha invasi dopo le nozze gli ha fatto capire come alla fine la verità sia sempre apprezzata.

Alberto Matano svela: “Il cambiamento vero è stato per mio marito Riccardo”

Il conduttore de La vita in diretta durante l’intervista concessa al Corriere ha ammesso che l’aver celebrato alla luce del sole la sua unione con il compagno ha rinsaldato il suo rapporto con il pubblico che appunto lo apprezzano maggiormente per essersi mostrato se stesso. Tuttavia mentre lui, essendo stato per anni un volto del Tg1 prima ed adesso conduttore di un importante programma quotidiano su Rai1 è abituato al gossip ed ai fotografi suo marito Riccardo Mannino è stato più stravolto da questa nuova realtà. Matano ha rivelato:

“Il cambiamento vero in effetti è stato per lui, con i fotografi che ci seguivano, ma è una persona risolta, solida, vive tutto con naturalezza e ironia.”

Il conduttore rompe il silenzio sul suo sfogo a La vita in diretta: “Mi hanno scritto tanti ragazzi”

Nei mesi scorsi dopo l’ennesimo caso di omofobia, Alberto Matano si è duramente sfogato nel suo programma raccontando la sua esperienza. Adesso, a distanza di mesi, durante l’intervista è ritornato a parlarne: “Un moto interiore. Da ragazzino restavo chiuso nella stanza e ho voluto esprimere la delusione in maniera semplice [] Tanti ragazzi mi hanno scritto, vittime di bullismo, adolescenti derisi per l’aspetto fisico o l’orientamento. Condividere la mia storia ha avuto un peso.” Il passato adesso è acqua passata ed il conduttore dopo la luna di miele con il marito è concentrato sul suo futuro.