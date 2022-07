Alberto Matano, luna di miele con il marito Riccardo: “Si sono concessi…”

Il conduttore de La vita in diretta in viaggio di nozze con il marito

Il settimanale Chi riporta nell’ultimo numero anche delle curiosità sui giorni speciali di Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta, ex presentatore del TG1, lo scorso mese è convolato a nozze con il marito Riccardo Mannino e i due si stanno godendo la luna di miele in terra siciliana. La rivista gestita da Alfonso Signorini ha pizzicato la coppia che ha scelto Pantelleria come meta per celebrare i primi giorni insieme da coniugi e proprio sul giornale si leggono alcuni dettagli dei giorni di vacanze dei due:

“Alberto e Riccardo, in luna di miele a Pantelleria, sono ospiti del resort di un amico. Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Entrambi molto attenti alla forma fisica, si sono comunque concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana”

si apprende dal settimanale e la foto in alto a destra nell’immagine d’apertura è tratta da Chi.

Alberto Matano e Riccardo Mannino più uniti che mai

Come passano il tempo i due piccioncini in luna di miele? Secondo quanto raccolto da Chi Alberto Matano e Riccardo Mannino si starebbero lasciando andare a gite e degustazioni in salsa siciliana, sempre con il loro grande amore a fare da sfondo. La coppia, legata da ben 15 anni prima delle tanto attese nozze con Mara Venier che ha prima spinto i due alle nozze e poi officiato nel giorno tanto atteso. E questi primi giorni da coniugi ufficiali valgono come il coronamento del sogno che proprio la presentatrice di Domenica In ha accelerato per trasformare in realtà: “Ma perché non vi sposate?” – la grande proposta della Zia Mara che ha avvicinato Alberto e Riccardo al matrimonio – .

Le prime parole dopo le nozze del presentatore

Nei giorni immediatamente successivi alle nozze Alberto Matano ha rotto il silenzio, esternando tutta la sua gioia e rivelando il tanto affetto ricevuto dai fan. “Le persone ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore” – aveva raccontato ai microfoni di R101 nel programma condotto da Maurizio Costanzo – .