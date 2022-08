Amici 22, cresce l’attesa: Maria De Filippi torna a sfidare Mara Venier

Maria De Filippi scalda i motori per la nuova edizione del talent: nuovo confronto con Mara Venier

Ci siamo, mancano poche settimane all’inizio di Amici 22 che anche quest’anno verrà trasmesso la domenica. L’esperimento tentato da Mediaset l’anno scorso, che per la prima volta ha visto il talent traslocare dal suo storico giorno del sabato, si è rivelato vincente. Gli ascolti, infatti, hanno sempre premiato Canale5 nonostante su Rai1 andasse in onda lo storico Domenica In. Quest’ultimo però, condotto da Mara Venier, si è sempre difeso bene. Anche quest’anno dunque, a partire da domenica 18 settembre, le due conduttrici si sfideranno in ascolti: chi avrà la meglio? Per la rete significa tanto mentre per loro poco importa. Più volte infatti sia Maria che Mara hanno augurato il meglio all’altra e si sono definite più che colleghe, amiche.

Anticipazioni Amici 22: il cast dei professori si rinnova

Mentre per conoscere i nuovi allievi che comporranno la classe del 2022-2023 bisognerà attendere domenica 18 settembre il team dei professori sembra già ben delineato. Quest’anno Maria De Filippi dovrebbe apportare una vera e propria rivoluzione. Stando alle informazioni fin qui raccolte nel corpo docenti per quanto riguarda il canto tornerà Arisa, già professoressa due edizioni fa, che prenderà il posto di Anna Pettinelli. Anche per quanto riguarda il ballo ci saranno cambiamenti: restano la storica Alessandra Celentano e l’ultimo arrivato Raimondo Todaro. Sembra invece che Veronica Peparini lascerà e al suo posto ci sarà Emanuel Lo, già professore alcune edizioni fa.

Chi saranno i nuovi allievi di Amici 22?

Mentre sul web cominciano a circolare i primi possibili nomi di aspiranti allievi che stanno tentando di entrare nella scuola più famosa d’Italia, la curiosità è tutta intorno a lui: Mattia Zenzola. L’allievo di Amici 21 aveva dovuto lasciare il talent a causa di un infortunio. Raimondo Todaro però si era battuto affinché il suo allievo di latino americano avesse un banco assicurato nella nuova edizione. Al momento però non si sa se Mattia sia guarito del tutto oppure no. Intanto comincia a delinearsi anche il cast dei ballerini professionisti scelto da Maria De Filippi: Giulia Stabile ci sarà ed anche Elena D’Amario dovrebbe restare. E se Francesca Tocca, Umberto Gaudino e Sebastian Melo Taveira dovrebbero essere confermati, al momento il nome più difficile sembra quello di Andreas Muller.