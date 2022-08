Amici 22, Arisa lancia il primo indizio sul suo ritorno: “Un grande progetto…”

Arisa pronta a tornare nel talent di Canale5: “Un grande progetto televisivo che ripartirà a settembre”

Manca circa un mese al ritorno del talent più longevo della televisione. Settembre, infatti, riaprirà non soltanto le porte delle scuole di tutta Italia ma anche quelle di Amici 22 domenica 18 settembre. In questa nuova edizione che si appresta ad iniziare, e sulla quale si sta già lavorando dietro le quinte, tantissime saranno le novità. La più importante e ormai quasi ufficiale è la rivoluzione del corpo docenti. Sembra infatti che Anna Pettinelli e Veronica Peparini, rispettivamente insegnanti di canto e ballo, diranno addio al talent. Al loro posto subentreranno Arisa ed Emanuel Lo e per entrambi non si tratta di un debutto ma di un ritorno. Intervistata da Silhouette, e interrogata sui suoi prossimi progetti, la cantante dice:

“Per adesso voglio concentrarmi sul tour e su un grande progetto televisivo che ripartirà a settembre”.

Non solo Amici 22: la cantante parla di un altro grande progetto

Oltre a tornare come professoressa di canto nel talent di Canale5 Arisa, che ha fatto una confessione intima, è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo Tu mi perdicion. La cantante spiega di aver avuto bisogno di comunicare un dolore segreto e di curarlo con una canzone.

“Il brano racconta di un amore sospeso e irrazionale. Di quelli che non sai neanche tu il vero perché”

dice Arisa. La cantante sul significato del brano parla poi di consapevolezza che cresce dentro attraverso la sofferenza quando la persona amata se ne va. Nonostante quel dolore aver provato l’amore con la A maiuscola secondo Arisa ti fa diventare donna, fiera di ciò che hai dato e grata di ciò che hai ricevuto.

Arisa tra musica e televisione: tra poco il ritorno in cattedra

C’è grande attesa per il ritorno della cantante ad Amici, dopo le critiche ricevute e i diversi pareri che circolano al riguardo. Arisa era già stata professoressa di canto una sola volta due anni fa regalando siparietti memorabili con Rudy Zerbi. L’anno scorso, invece, aveva scelto di partecipare a Ballando con le stelle. Come sarà quest’anno il rapporto tra i due colleghi e quale l’approccio che Arisa avrà con gli allievi? Per saperlo non resta che aspettare settembre!