Amici 22, Stash rompe il silenzio sulla sua partecipazione: “Con Maria…”

Stash parla della possibilità di tornare nel cast del talent: “Non è stato programmato nessun impegno”

E’ un periodo ricco di impegni e di soddisfazioni questo per il frontman dei The Kolors, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello privato. Infatti il cantante è diventato papà per la seconda volta della piccola Imagine e inoltre è impegnato in un tour di circa 50 date date. Nonostante questo il pubblico si chiede se l’ex allievo e professore del talent di Canale5 tornerà ad Amici 22 magari nuovamente con il ruolo di giudice del Serale. Al momento pare che con Maria De Filippi tutto taccia. Infatti il cantante intervistato da Diva e Donna spiega:

“Non è stato mai programmato nessun impegno con Maria, soprattutto un anno prima. Anche quando siamo stati concorrenti è capitato in corsa”.

Poi però Stash non nasconde la sua gioia ogni volta che si ritrova nel talent: “Ad Amici mi sento a casa, la scuola è un posto magico”.

L’ex giudice di Amici 22 racconta la gioia di essere nuovamente papà: “Lo desideravo tanto e sono felicissimo”

Nel corso dell’intervista il cantante si sofferma a parlare inoltre della gioia avuta grazie alla nascita della sua seconda figlia. Diventato papà della piccola Imagine Stash, criticato per il nome dato alla figlia, ha detto:

“E’ la seconda femmina. La desideravo tanto e sono felicissimo”.

Il frontman dei The Kolors ha spiegato di aver sperato fin da subito che fosse un’altra femminuccia. Infatti il cantante non ha mai nascosto la sua preferenza e il legame speciale creato già con la piccola Grace.

Stash pensa già ad allargare ancora la famiglia: “Magari il maschietto arriverà più avanti”

Se c’è una certezza per quanto riguarda il volto di Amici è che la famiglia gli piace ben numerosa. Infatti nonostante adesso il cantante si ritrovi con due figlie piccole Stash non esclude la possibilità di avere in futuro anche altri bambini. In particolare dopo aver avuto due figlie femmine il cantante dice:

“Magari il maschietto arriverà più avanti”.

Per il momento però tutte le attenzioni sono su Grace e Imagine e sulla loro mamma, la splendida Giulia Belmonte della quale Stash è sempre più innamorato.