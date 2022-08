Stash papà per la seconda volta, è nata Imagine: feroci critiche per il nome

Lieto evento per il cantante e la compagna Giulia Belmonte: è nata la seconda figlia

Fiocco rosa in casa di Stash Fiordispino, popolare cantante, frontman dei The Kolors, ex allievo e professore di Amici e giudice proprio del talent. Il cantante, già papà della piccola Grace, nelle scorse ore ha annunciato la nascita della sua seconda figlia nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte. La seconda arrivata si chiama Imagine Fiordispino, nome che fino all’ultimo è stato tenuto nel massimo riserbo. Sul suo profilo ufficiale Instagram, sotto la foto visibile in immagine di apertura che ritrae la famiglia felice subito dopo il parto, il cantante ha scritto:

“E’ nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”.

Stash duramente criticato per il nome scelto per la figlia: reazione del web e paragone con una collega

Non appena il cantante e la compagna hanno reso noto il nome scelto per la loro secondogenita, Imagine, il web è diventato un fiume in piena di critiche. Secondo gli utenti, che hanno riversato la loro disapprovazione sui vari canali social, il nome sarebbe non giusto per una bambina. C’è da dire che l’originalità inizialmente fa sempre storcere il naso ma la scelta del nome del proprio figlio è qualcosa di troppo personale per giudicare. La polemica ha assunto dimensioni così grandi che l’hashtag #Imagine è salito in tendenza su Twitter. La stessa cosa è successa, sempre nelle stesse ore, al nome Alma Futura, figlia di Levante. La discussione si è svolta su un’unica domanda: qual è più originale?

Pioggia di commenti vip dopo la nascita di Imagine

Sotto il post pubblicato da Stash per la nascita della seconda figlia tantissimi sono stati gli amici e colleghi che hanno voluto far sentire il proprio affetto. Tra loro Ermal Meta, gli inviati de Le Iene Stefano Corti e Nicolò De Devitiis, Paolo Ciavarro, Giusy Ferreri, Jovanotti, Valeria Graci. Anche i profili ufficiali delle trasmissioni Verissimo e Che tempo che fa si sono congratulati. Infine ampio spazio ai volti di Amici, dopo la proposta di Stash, tra cui i due carissimi amici: il Principe Emanuele Filiberto Di Savoia e Stefano De Martino. E ancora: Lorella Cuccarini, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, Rudy Zerbi, Alberto Urso.