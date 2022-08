Andrea Delogu, misterioso retroscena: “Ha pareggiato con Stefano De Martino”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Agosto 17, 2022 , in Personaggi Tv

Platinette esalta la conduttrice Rai: “E’ come il suo collega”

La stagione televisiva che si è recentemente conclusa è stata una di quelle da ricordare per la bella Andrea Delogu. La presentatrice e speaker è stata una delle regine dell’estate italiana, con la conduzione del Tim Summer Hits su Rai2 insieme al collega e amico Stefano De Martino. Intervenuto su uno dei recenti numeri della rivista Dipiù TV, Platinette ha esaltato la grande annata della Delogu, che si è praticamente spalancata da sola la strada verso il successo. La presentatrice ha un gran futuro davanti e a detta di Coruzzi ha eguagliato il suo compagno di merende:

Dal canto suo, tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente la Delogu ha ormai pareggiato la popolarità di Stefano De Martino, che è uno dei re di questa stagione televisiva. E’ disinvolta e spigliata, poi ha ritmo e sa parlare bene davanti alle telecamere

Andrea Delogu pronta a spiccare il volo, il collega ammette: “Il suo presente si sta facendo più largo”

Dopo il gran successo raccolto con la conduzione di Tim Summer Hits e con una lunga gavetta alle spalle, il futuro sorride ad Andrea Delogu come le pubblicità dei migliori dentifrici. La conduttrice, secondo il commento di Platinette su Dipiù TV, è pronta definitivamente a spiccare il volo dopo essere partita in sordina negli anni. E i fari da spenti si sono accesi facendo luce sulla strada che verrà per la bellissima presentatrice di Coriano: “Dal suo passato professionale di nicchia il suo futuro si sta facendo assai più largo”.

Andrea Delogu ricarica le pile infiammando i social

Tra dediche speciali all’amico Stefano De Martino e un’agenda fitta di impegni l’estate di Andrea Delogu non è stata certamente di quelle poco attive. La conduttrice si sta godendo un periodo di meritate vacanze apparendo anche sui social, dove nei giorni scorsi ha stregato tutti con uno scatto dall’alto tasso sensuale, postando senza veli su Instagram. E da settembre in poi la conduttrice fresca di esperienza al Tim Summer Hits, troverà la strada del successo spianata, con tante nuove esperienze pronte a scattare.