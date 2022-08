Anna Pettinelli ritocca le sue foto? La replica al vetriolo: “Da giorni rompete”

L’insegnante risponde alle critiche ricevute: “La mia bocca è rimasta la stessa”

Ha deciso di non stare più zitta e di non lasciare cadere nell’indifferenza le continue critiche ricevute dai famosi odiatori del web. Gente che perennemente offende Anna Pettinelli tutte le volte che pubblica qualcosa sul suo profilo social. A detta di molti, infatti, l’insegnante di canto e speaker radiofonica userebbe troppi ritocchini sulle foto per apparire più bella. Per questo Anna ha deciso di pubblicare una sua foto da giovane, visibile in basso, e di metterla a confronto con la Pettinelli di oggi. Queste le sue parole:

“Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pa**e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”.

Anna Pettinelli sfida gli haters: “Ricordatevi che c’è la prova dal vivo”

Il lungo post pubblicato dalla speaker radiofonica continua dicendosi consapevole che tanto gli odiatori del web continueranno ugualmente a dare sentenze e a criticare dietro una tastiera. Poi Anna ha riflettuto sul fatto che è vero l’utilizzo di Photoshop da parte di molti per ritoccare e migliorare le proprie foto. Ma ha anche lasciato intendere che non ci sia niente di male a voler apparire carine in foto e ha messo alla prova gli haters chiedendo loro se pubblicherebbero una foto in cui sono venuti male. Poi si è detta sicura che anche loro usino i filtri ed ha ammesso:

“Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e lì, incontrandoci, vedremo chi sta meglio, voi o io”.

Intervengono molti vip: il commento di un popolare volto tv non passa inosservato

Lo sfogo di Anna Pettinelli, che si è lasciata con Stefano Macchi, si conclude con il consiglio agli haters di rilassarsi ma anche di ritoccare le foto con serenità. Molti sono stati i volti dello spettacolo che hanno commentato il post della Pettinelli con cuori, applausi e segni di approvazione. Tra loro anche Andrea Delogu, Salvo Sottile e Milena Miconi. Ma il commento che più ha attirato l’attenzione è stato quello della famosa opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Quest’ultima ha scritto: