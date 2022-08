Antonino Spinalbese al GF Vip da single: finita la relazione con Giulia Tordini

L’ex di Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma si sono lasciati: lo scoop clamoroso

Verso la fine dello scorso giugno, il sito Whoopsee.it ha svelato la presunta relazione tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini una fondatrice e direttrice creativa di un noto brand di gioielli. Poi i diretti interessati sono stati pizzicati dal settimanale Chi a Forte Dei Marmi, mentre si scambiavano baci e abbracci. A svelare che la storia d’amore tra il padre della piccola Luna Marì e la stilista è giunta al termine, ci ha pensato la pagina Instagram Thepipolgossip: “Era arrivato il momento di dirsi addio”.



L’obiettivo dell’imprenditore dopo essere tornato single: “Pensa solo al GF Vip”

Antonino Spinalbese che dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con Belen Rodriguez, sembrava aver ritrovato la serenità al fianco di Giulia Tordini, è di nuovo libero sentimentalmente. Quest’ultima e il famoso imprenditore erano stati sorpresi più volte insieme, intenti a scambiarsi baci appassionati e tenere effusioni. A rendere nota la rottura tra la coppia è stato Thepipolgossip, con le testuali parole: “Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco”. L’informata pagina di gossip, inoltre ha fatto sapere che il noto parrucchiere sarebbe pronto a fare il suo ingresso nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro, il Grande Fratello Vip“.

La conduttrice argentina sarebbe contraria alla partecipazione dell’ex al noto reality

Se prima sembrava un’indiscrezione, pare essere quindi sempre più certa la partecipazione dell’imprenditore al tanto atteso programma di Canale 5 che potrebbe cambiare la data d’inizio a causa delle elezioni politiche: “A settembre lo vedremo sotto i riflettori del reality nella casa più spiata d’Italia“, e ciò che si legge sempre su Thepipolgossip. Inoltre mentre Antonino Spinalbese che di recente è stato criticato da una spettatrice, non vede l’ora di mettersi in gioco, la sua ex Belen Rodriguez non sarebbe contenta della sua decisione: “Per paura che la figlia possa finire al centro del dibattito”.