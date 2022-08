Antonino Spinalbese criticato per il GF Vip 7: “Vive solo di luce riflessa”

Una spettatrice ci va giù pesante con l’ex di Belen Rodriguez: “E’ abbastanza per essere considerato un vip?”

Spesso le parole che fuoriescono dal pubblico possono essere riscontrabili a quella che si chiama verità: da anni i reality show propinano alla gente vip che non sono veramente tali. D’altronde un vero vip avrebbe bisogno di partecipare al Grande Fratello se lo fosse? Ecco perché una spettatrice, che ha scritto alla posta di Alessandro Cecchi Paone sull’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, ci è andata giù pesante sulla partecipazione di Antonino Spinalbese: “Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce riflessa”.

Alessandro Cecchi Paone difende Antonino Spinalbese: “Una possibilità non si nega a nessuno”

Ma a difendere l’ex di Belen Rodriguez, che ricordiamo hanno una figlia insieme, ci ha pensato l’esperto di televisione Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv: “Una possibilità non si nega a nessuno, o quasi”. Bisognerà vedere se davvero entrerà nella casa più spiata d’Italia, dato che Alfonso Signorini ha annunciato che il cast rimarrà segreto fino all’inizio del programma a settembre, e come sarà il suo percorso: se potrà parlare della sua precedente relazione con Belen, anche se lei glielo avrebbe sconsigliato secondo le ultime voci di corridoio, e soprattutto della splendida figlia che hanno avuto assieme. Ora lei è felicemente tornata insieme con Stefano De Martino e vuole proteggere questa felicità a tutti i costi.

Grande Fratello Vip, prossima edizione: tutte le anticipazioni e i rumors

Tante le anticipazioni sul GF Vip 7 uscite in questi ultimi mesi, ma il conduttore Alfonso Signorini ha voluto frenare la corsa ai toto-concorrenti dicendo che solo poco prima dell’inizio del reality show si saprà il cast al completo. Per ora, quindi, si hanno solo delle ipotesi e l’unico concorrente certo, diciamo: Giovanni Ciacci. Per i nomi delle opinioniste si è optato per Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Solo il tempo saprà dire se la scelta era giusta o completamente sbagliata. Intanto il pubblico non vede l’ora che il reality show parta ufficialmente su Canale 5 il lunedì e il giovedì ogni settimana.