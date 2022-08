Arisa e Vito Coppola: ritorno di fiamma? La dedica che accende il gossip

Vito Coppola e l’emozionante dedica per la cantante: “Sei un dono di natura”

Arisa oggi, 20 agosto, segna il traguardo delle 40 candeline e per lei è tempo di bilanci sia dal punto professionale che privato. Il suo successo come cantante è innegabile, oltre ad essere una delle voci più belle della musica italiana in questa estate il suo singolo in spagnolo Tu mi perdicion è stato un successo e proprio ieri sera è uscito il video clip che ha già fatto il picco di visualizzazioni. Dal punto di vista privato, invece, la cantante ha da poco chiuso una relazione con il professionista di Ballando con le stelle dopo mesi di tira e molla. Ma adesso, in occasione del suo compleanno, Vito Coppola le ha scritto una dolce dedica che ha spiazzato i fan:

“Sei un dono di natura”.

Arisa ed il ballerino accendono il gossip con uno scambio di dediche: ritorno di fiamma?

Nel dettaglio, Vito Coppola sul suo profilo Instagram le ha dedicato un lungo post corredato da una foto di loro due risalente al 24 dicembre del 2021. La dedica recita:

“A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. [] L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e e leggera come l’aria.”

Concludendo infine definendo la cantante lucana come ‘un dono di natura’. A tale dedica è seguita poi la risposta di Rosalba Pippa, vero nome della cantante che lo ha ringraziato: “GRAZIE CUORE MIO 😍”.

Il messaggio del ballerino per la cantante spiazza i fan: possibile il ritorno?

Le strade di Arisa e Vito Coppola si sono divise nei mesi scorsi ed entrambi sono pronti per nuove esperienza professionali. Il ballerino è volato a Londra dove parteciperà alla versione inglese di Ballando con le stelle. La cantante invece sarà di nuovo coach nel talent di Maria De Filippi, Amici. Adesso i due, dopo le parole amareggiate dell’artista rilasciate qualche giorno fa in una recente intervista accendono le speranze dei fan che vorrebbero vederli nuovamente insieme.