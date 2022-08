Arisa non dimentica Vito Coppola, lo sfogo: “Sono in convalescenza”

“Sono in convalescenza dopo l’ultima storia”, la rivelazione inaspettata della cantante

Compirà 40 anni il prossimo 20 agosto ed è reduce dalla vittoria dell’ultima edizione di Ballando con le stelle Arisa che, oltre a trionfare nel talent, proprio su quel palco aveva trovato l’amore. La storia con il maestro di danza, Vito Coppola, si è interrotta però. Dopo i propositi di convivenza, le cose tra i due non sono andate come sperato e ora il ballerino è volato a Londra per partecipare alla versione inglese di Ballando. Alla fine la differenza d’età si è fatta sentire, Coppola infatti ha 28 anni, e la cantante lucana ha ammesso sulle pagine del settimanale Oggi:

“Sono in convalescenza dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo”.

Ha poi proseguito il suo lungo sfogo raccontando che in amore non sempre si è presa cura dell’altro, ma con Coppola lo ha fatto, e questo “non ha pagato nel rapporto”. “Bisogna avere l’equilibrio giusto in cui sei amata tanto quanto ami” ha raccontato la cantante.



Arisa è un fiume in piena: “In amore ho sempre avuto rapporti sbilanciati”

Delusa dall’amore la cantante ha ammesso che nella vita ha “sempre avuto rapporti sbilanciati”, dichiarando poi:

“Rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, ci soffro perchè da piccola ho sempre sognato l’amore”

Ha raccontato poi che a un certo punto le donne tendono a essere materne con il proprio uomo e questo è quello che è avvenuto a lei con Vito Coppola. Pensando alla maternità ha sottolineato:

“Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno”.

L’artista ha ammesso di aver paura dell’amore che finisce e che per lei è un sentimento sacro legato al “per sempre”.

Nota cantante ammette: “Amici mi dà ispirazione, c’è linfa nuova e creatività”

In queste settimane oltre alla crisi con Vito Coppola e al dimagrimento della cantante, si è parlato molto del ritorno di Arisa nel talent condotto da Maria De Filippi in qualità di coach. In base quanto riportato sulla rivista su citata però la firma della cantante non sarebbe ancora stata apposta, ma sul programma ha ammesso:

“Vorrei tornare, i ragazzi mi ispirano, in quella scuola c’è linfa nuova, c’è creatività”.

A stimolarla nella scuola di Canale5 è proprio il confronto generazionale e lo scambio continuo con ragazzi più giovani, ricchi di talento e di entusiasmo.