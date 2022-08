Arisa scandalizza con una confessione: “Sono una donna, ma anche un uomo”

La popolare cantante non si trattiene: la sua ultima scandalosa confessione

In queste ultime ore Arisa è tornata a far molto discutere. Difatti quest’ultima si è mostrata su instagram quasi senza veli, e nella didascalia non ha fatto mistero di sentirsi molto fluida come persona: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo…” Una confessione che ovviamente ha preso in contropiede tutti i suoi fan, e non solo. E non è neppure la prima volta che la popolare cantante fa certe affermazioni, visto che proprio sui temi della libertà di espressione ha incentrato tutto il suo nuovo album intitolato ‘Ero Romantica’.

Arisa viene allo scoperto: “Non mi sento per nulla sbagliata”

La popolare artista, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram, dopo aver rivelato ai suoi numerosi follower di essere donna, ma di sentirsi anche uomo, ha anche colto la palla al balzo per fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Ha subito dichiarato di non sentirsi affatto sbagliata nel sentirsi sia uomo che donna, anzi: “Mi sento così e non c’è niente di sbagliato in me…” Ovviamente il post della cantante, la quale ha deciso di tornare ad Amici di Maria De Filippi dopo la sua esperienza assai fortunata a Ballando con le stelle, è stato apprezzatissimo dai numerosi fan, e non solo a dire il vero. Tra i vari commenti sottostanti questo post c’è anche quello di Mara Venier, la quale si è limitata a dirle di credere sia bellissima: “Bella…”

L’artista fa un importante chiarimento: “Una donna deve essere anche uomo”

Arisa ha poi pubblicato un altro post su instagram in cui ha spiegato il motivo per cui ha dichiarato di essere donna, ma allo stesso tempo di sentirsi anche un uomo:

“Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlo…”

L’artista è infatti sicura che una donna debba essere assolutamente forte e capace di combattere tutti i più feroci maschilismi che avvelenano la nostra società. Ovviamente la cantante ha anche aggiunto che per combattere il maschislimo nessuna donna deve fare a meno della propria femminilità.