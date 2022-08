Barbara d’Urso fa un accorato appello sui social: “Ho saputo che…”

La popolare conduttrice lancia l’allarme: “Manca il sangue al Policlinico Umberto I di Roma”

Barbara d’Urso tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì prossimo alla guida di Pomeriggio Cinque. Tuttavia la popolare conduttrice, nonostante sia in vacanza da mesi, non ha voluto far perdere le tracce continuando a pubblicare foto e video sui social. In queste ultime ore la presentatrice partenopea ha lanciato un allarme su twitter asserendo di essere venuta a conoscenza che al Policlinico Umberto I di Roma sono in estrema difficoltà per la mancanza di sangue (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Ho saputo che al policlinico Umberto I di Roma manca sangue…” Una situazione critica che ha messo in seria difficoltà l’ospedale.

Barbara d’Urso fa un appello: “Chi si trova nelle vicinanze doni il sangue”

Successivamente la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, sempre in questo suo post su twitter, ha anche colto la palla al balzo per lanciare un accorato appello ai suoi tantissimi follower chiedendo a chi vive nelle vicinanze del suddetto Ospedale di Roma di andare a donare il sangue quanto prima perchè potrebbe salvare delle vite:

“Chi si dovesse trovare nelle vicinanze e vuole dare una mano… Non costa niente… Qui trovate le indicazioni…”

L’appello della conduttrice, sulla quale è stato svelato un retroscena, è stato subito preso in considerazione dai suoi follower, che hanno annunciato subito che avrebbero fatto girare il post.

Presentatrice non ha il minimo dubbio: “Donare il sangue è assolutamente un gesto d’amore”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato in queste ultime ore su twitter facendo presente di credere che donare il sangue sia un gesto d’amore incredibile nei confronti degli altri: “Le riserve di sangue non sono mai troppe, essere donatori è un atto d’amore enorme…” Ha poi dato tutte le informazioni necessarie per fare questo gesto importante. Insomma anche in questa circostanza la conduttrice ha dimostrato di essere molto attenta ai problemi quotidiani delle persone, nonostante sia in vacanza. E sarà anche per questa sua spiccata sensibilità che continua ad essere così tanto amata da milioni di telespettatori, che fedelmente seguono da anni i suo programmi Tv.