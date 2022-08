Giucas Casella: “Mio figlio non parla con la madre” c’entra Barbara d’Urso

Ex gieffino fa una confessione: “Rapporti tesissimi tra mio figlio e sua madre dopo che è andata ospite dalla conduttrice”

Giucas Casella ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ed in questa occasione la giornalista ha voluto subito cogliere la palla al balzo per chiedergli come sono adesso i rapporti tra suo figlio James e sua madre, l’inglese Carol Torr: “Quando lui era bambino, il Tribunale ti aveva dato l’affido esclusivo, e lei era tornata a vivere in Inghilterra…” E lui ha subito rivelato che purtroppo la recente ospitata della donna da Barbara d’Urso dove ha fatto dichiarazioni di un certo tipo ha raffreddato molto i rapporti tra i due:

“Purtroppo, dopo le sortite da Barbara d’Urso, dove ha affermato che io non le lasciavo vedere James, lui con lei ha chiuso…”

Il celebre sensitivo ha tenuto a chiarire che quanto detto dalla sua ex compagna sono menzogne: “Ha sempre potuto vedere James liberamente…”

Giucas Casella svela: “I rapporti tesi tra mio figlio e sua madre mi fa soffrire”

Successivamente il popolare sensitivo, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, non ha fatto mistero di star soffrendo molto per la situazione tesa venutasi a creare tra suo figlio e la madre dopo l’ospitata di lei da Barbara d’Urso, la quale presto tornerà in Tv alla guida della nuova edizione di Pomeriggio Cinque: “Questa rottura tra loro mi turba…” L’uomo ha poi rivelato di sperare che i due faranno ben presto pace: “Ho un sogno: che sia nipotino, il nostro piccolo Giacomo, a favorire un nuovo rapporto tra di loro, a fargli fare pace…”

Il popolare sensitivo svela: “La mia compagna ha scoperto un aspetto del mio passato al GF Vip”

Giucas Casella sul settimanale Vero ha poi rivelato che la sua compagna ha scoperto nel reality show il fatto che in passato ha avuto un flirt con un uomo: “L’ha scoperto anche lei guardando il Grande Fratello Vip…” A tal proposito la giornalista gli ha chiesto se accetterebbe di fare il padrino del prossimo Pride, qualora arrivasse la proposta. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha dichiarato quanto segue: “Ma magari! Ne sarei molto orgoglioso…” Arriverà presto questa proposta?