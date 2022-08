Beautiful, retroscena svelato dall’attore di Finn su Steffy: “Abbiamo…”

Scritto da Isabella Adduci , il Agosto 15, 2022 , in Soap

Tanner Novlan su Jacqueline McInnes Wood: “Abbiamo molto in comune”

Beautiful farà compagnia ai telespettatori di Canale5 per tutto il mese di agosto. Le vicende dei giovani protagonisti della soap americana stanno tenendo incollati i telespettatori alla tv. Una delle coppie più amate è quella formata da Finn e Steffy. I telespettatori italiani hanno visto solo una minima parte di quello che hanno già visto negli Stati Uniti. Tanner Novlan (Finn), intervistato dal settimanale DiPiùTv, ha detto a proposito della collega Jacqueline McInnes Wood che interpreta Steffy:

“Abbiamo molto in comune: siamo canadesi, abbiamo bimbi piccoli e amiamo lo sport”.

I due attori sono diventati genitori per la seconda volta a distanza di poco tempo l’uno dall’altra e anche nella soap avranno un bambino che chiameranno Hayes. Tanner Novlan ha una bimba di tre anni, Poppy, e un bimbo di circa due mesi, Jones.

Finn di Beautiful: “Sono cresciuto in una piccola comunità rurale”

Il secondogenito di Tanner Novlan è nato prematuro. La moglie Kayla ha subito un cesareo d’urgenza e il neonato è dovuto rimanere qualche settimana in terapia intensiva ma ora è tornato a casa e sta bene. L’attore di Finn ora vive a Los Angeles ma è nato in una piccolissima cittadina del Canada che si chiama Paradise Hill. E’ una comunità rurale composta da 500 abitanti con tante fattorie. Dice l’attore:

“Io sono cresciuto in una di queste fattorie e ho avuto un’infanzia molto felice: potevo correre e giocare nei boschi senza tanta supervisione, vivere intense avventure nella natura. Lo adoravo”.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: ecco cosa succederà tra Finn e Steffy

Le anticipazioni americane della soap americana rivelano che tra Steffy e Finn succederà di tutto: si scorprirà che la madre naturale del dottore è Sheila Carter, nemica giurata dei Forrester. La donna colpirà il figlio che farà da scudo alla moglie. Tutti lo crederanno morto ma la madre adottiva Li lo salverà curandolo e nascondendolo in un luogo segreto. Steffy, disperata per la morte del marito, si trasferirà in Europa con i figli. Dopo tante vicissitudini e numerosi colpi di scena Finn e Steffy si riabbracceranno nella magica cornice di Montecarlo.