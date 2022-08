Bianca Guaccero emozionata: parole inaspettate da un ex di Detto Fatto

Detto Fatto non torna in onda a settembre, Jonathan emoziona la conduttrice: “Mi manchi”

Durante la presentazione dei palinsesti di Rai1 per la prossima stagione televisiva è stata ufficializzata la chiusura di Detto Fatto. Lo storico programma di tutorial di Rai2 portato al successo da Caterina Balivo, dopo 10 edizione ha detto addio per sempre ai telespettatori. In queste ore, però, l’ultima conduttrice ha ricordato il programma sui social e per lei è arrivata una breve ma toccante dedica di un ex collega. Nel dettaglio l’attrice e conduttrice si trova a trascorrere le vacanze nella sua Puglia e ieri sera sui social ha voluto condividere con i suoi fan un ricordo. Ascoltando le note del brano di Caterina Valente, Bongo Cha Cha Cha, la cui versione remixata è stata la sigla della rubrica di Jonathan Kashanian lo ha tirato in ballo. E quest’ultimo ha emozionato Bianca Guaccero commentando:

“Mi manchi.”

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian: continua l’amicizia anche dopo la chiusura del programma

Per quattro anni la conduttrice e attrice pugliese e lo stilista italo-israeliano hanno lavorato insieme a Detto Fatto, la prima come conduttrice ed il secondo al timone delle rubriche di gossip. Da questa esperienza, tuttavia, è nata un’amicizia che prosegue ancora oggi nonostante la chiusura del programma. I due spesso hanno ironizzato sul fatto di essere dei gemelli, in quanto sono nati entrambi lo stesso giorno dello stesso anni ed in numerose interviste entrambi hanno speso parole al miele l’uno per l’altra. Ed a giudicare dai continui scambi sui social e dal fatto che nei giorni scorsi hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme in Puglia sembra proprio che l’amicizia continua.

La conduttrice e lo stilista voltano pagina dopo Detto Fatto: anticipazioni sui loro prossimi progetti

Chiuso il programma di Rai2, per Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian sono in arrivo delle nuove esperienze professionali. Entrambi però, pur avendo lanciato alcune indiscrezioni sui social non si sono sbilanciati su cosa faranno nello specifico. Per quanto riguarda la conduttrice pugliese, poi, che di recente ha postato un’incredibile foto del passato, per il momento l’unica certezza è che non parteciperà come concorrente di Ballando con le stelle.