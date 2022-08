Bianca Guaccero, spunta una foto dal passato: tre attori sono irriconoscibili

L’attrice posta una foto dei tempi della fiction Capri: irriconoscibili gli attori

Prima di essere per ben quattro stagioni al timone di Detto Fatto, Bianca Guaccero è stata tra i protagonisti della fiction di Rai1 Capri andata in onda per ben tre stagioni dal 2006 al 2010 con il ruolo di Carolina Scapece. Al suo fianco vi erano anche altri tre celebri attori, stiamo parlando di Kaspar Capparoni e Sergio Assisi nei panni dei fratello Galiano, Massimo e Umberto e Gabriella Pession, che invece vestiva i panni della psicologa Vittoria Mari. Ebbene ieri, 1 agosto, l’attore romano ha compiuto gli anni e la conduttrice di Rai2 per fargli gli auguri di buon compleanno ha postato una foto risalente al periodo in cui tutt’e quattro giravano la fiction. Nella foto, visibile in basso, mentre la Guaccero è rimasta identica nonostante siano passati più di 12 anni, gli altri tre attori sono quasi irriconoscibili.

Bianca Guaccero, spunta una foto dal passato con Capparoni, Assisi e Pession

Protagonisti delle prime due stagioni della fiction Capri sono stati i personaggi impersonati da Kaspar Capparoni, Sergio Assisi e Gabriella Pession ovvero i fratelli Galiano entrambi innamorati di Vittoria ed in questo triangolo il ruolo della cattiva Carolina Scapece aveva il volto dell’attrice pugliese. Nella terza, invece, il ruolo da protagonista era affidato a quest’ultima, nel frattempo passata da personaggio negativo a positivo dopo essersi pentita e redenta. Da allora sono passati quasi 15 anni ed i quattro attori di strada ne ha fatta. La Guaccero si è cimentata con la conduzione, la Pession ha recitato in tantissime altre fiction di successo è presto sarà di nuovo in onda con la terza stagione de La porta rossa su Rai2. Assisi ha recitato in molte film e fiction di successo come L’Allieva 3 ed è stato tra i concorrenti della seconda edizione de Il cantante mascherato, infine Kaspar Capparoni, anche lui volto di tante fiction come Le tre rose di Eva ed Elisa di Rivombrosa è impegnato in una tournée teatrale.



Cosa c’è nel futuro della conduttrice dopo la chiusura di Detto Fatto?

Per quanto riguarda, infine, il futuro della conduttrice e attrice pugliese dopo la chiusura di Detto Fatto non ci sono ancora delle notizie ufficiali. Di recente Bianca Guaccero ha annunciato una grandissima soddisfazione ottenuta, mentre per quanto riguarda la sua partecipazione nella prossima edizione di Ballando con le stelle, ipotizzata da alcuni siti, lei stessa l’ha smentita.