Branko, oroscopo della settimana: previsioni fino a giovedì 1 settembre 2022

Agosto 27, 2022

Oroscopo Branko settimanale dal 26/27 agosto al 1 settembre: le sue ultime previsioni

Sul settimanale Chi è stato pubblicato anche questa settimana l’oroscopo del popolare astrologo, che ha dato le sue previsioni sui primi segni dello zodiaco.

ARIETE: le vacanze estive sono agli sgoccioli, ma per voi il rietino al lavoro porterà novità molto interessanti.

TORO: per lavorare nel migliore dei modi avete bisogno di sentirvi liberi. Cercate quindi di lottare fino in fondo per ottenere i vostri spazi.

GEMELLI: cercate di dedicarvi allo sport perché otterrete solo molti benefici. Il vostro ritorno alla routine sarà molto proficuo.

CANCRO: è arrivato il momento giusto per trovare la vostra anima gemella. Il prossimo mese inizierà nei migliori dei modi.

Branko, oroscopo dei prossimi sette giorni fino a giovedì 1 settembre: le previsioni segno per segno

L’astrologo sul magazine Chi si è concentrato sui successivi segni zodiacali dando le sue preziose previsioni per quanto riguarda il lavoro, l’amore e la fortuna.

LEONE: finalmente dopo un periodo particolarmente complicato ci sarà la tanto agognata svolta. Nei prossimi giorni potreste avere una bella sorpresa in amore.

VERGINE: l’astrologo nei prossimi giorni consiglia di impostare uno o più progetti perchè le possibilità di successo sono altissime.

BILANCIA: siete un po’ troppo apprensivi, soprattutto se vi sentite sotto stress. E’ possibile che abbiate un colpo di fulmine.

SCORPIONE: ne avete passate tante in questi ultimi mesi, ma adesso finalmente ci sarà un po’ di pace per voi.

Oroscopo di Branko della settimana fino al 1 settembre 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko su Chi ha poi posto tutte le sue attenzioni sugli ultimi segni dello zodiaco, il cui destino è ancora ignoto (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: purtroppo siete sempre in una posizione un po’ instabile per quanto riguarda il lavoro. Attenzione perchè le incognite sono sempre dietro l’angolo.

CAPRICORNO: basta riflettere su ogni cosa. Affrontare sterete delle battaglie nel lavoro a settembre e ne uscirete vincitori.

ACQUARIO: ci saranno delle incomprensioni con il vostro partner che vi turberà un po’. Cercate di risolvere il prima possibile.

PESCI: c’è un po’ di confusione nel mondo del lavoro. Cercate di non ammirarvi troppo perchè alla lunga potrebbe crearvi qualche problema di troppo con gli altri, soprattutto con i colleghi.