Oroscopo Branko weekend e settimana: previsioni fino al 25 agosto 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 20, 2022 , in Oroscopo

Branko, oroscopo settimanale dal 19/20 al 25 agosto 2022: le previsioni

E’ tornato sul magazine Chi il popolare astrologo con le sue attesissime previsioni consultabili qui di seguito.

ARIETE: speriamo che non abbiate perso le speranze per quanto riguarda l’amore perchè questo è il momento giusto per trovare l’anima gemella.

TORO: dopo un periodo un po’ così finalmente riuscirete ad avere il vostro riscatto. Avrete successo.

GEMELLI: state vivendo un periodo davvero magico. Sarete coraggiosi e brillanti come non mai. Se avete un partner dategli la giusta considerazione.

CANCRO: è arrivato il momento di pensare solo ed esclusivamente ad i vostri interessi. Qualsiasi occasione vi capiterà sotto tiro prendetela.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino a giovedì 25 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Adesso andiamo a vedere cosa a predetto l’astrologo sull’ultimo numero del magazine Chi sul prossimo gruppo di segni zodiacali.

LEONE: questo periodo è davvero da incorniciare per voi. D’albero non c’è nessun ostacolo. Dovete semplicemente godervi questo momento.

VERGINE: le vostre idee vi poterebbero portare davvero tanta fortuna. Se potete regalatevi delle belle vacanze.

BILANCIA: finalmente sta per finire un periodo un po’ bruttino per voi. Settembre sarà davvero un mese ricco di grandi soddisfazioni.

SCORPIONE: dopo un periodo fatto di alti e bassi avrete finalmente il vostro riscatto.

Oroscopo di Branko della prossima settimana fino al 25 agosto 2022: le previsioni sugli ultimi segni zodiacali

Branko su Chi ha poi dato le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna sui restanti segni dello zodiaco (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: andrete incontro ad una vera e propria rivoluzioni nei rapporti interpersonali.

CAPRICORNO: non focalizzatevi solo ed esclusivamente sull’amore, onde evitare di mettere da parte il lavoro.

ACQUARIO: state vivendo un periodo estremamente passionale. Alcuni idee in campo finanziario potrebbero andare a buon fine e darvi grandissime soddisfazioni.

PESCI: sapete mentire molto bene, ma sapete anche essere decisi nei momenti giusti. Avere dei piani molto ambiziosi in testa, e questo è forse il momento giusto per metterli in atto.