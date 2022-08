Caduta Libera 2022/23, casting: come fare per partecipare come concorrenti

Torna il programma di Gerry Scotti: tutte le informazioni utili

Si avvicina il ritorno sul piccolo schermo di Caduta Libera, il popolare game show di Canale Cinque guidato da Gerry Scotti. Il presentatore è pronto a riprendere il proprio posto nella zona pre serale di Mediaset, ereditando la fascia da Paolo Bonolis, che nelle battute finali della stagione tv ha condotto il suo Avanti un altro. E come al solito saranno tantissimi gli italiani che cercheranno fortuna nei giochi lanciati da Canale Cinque, con Scotti che cerca concorrenti per il gioco, amatissimo sul piccolo schermo e giunto ormai alla settima edizione nel corso degli ultimi undici anni. La nuova edizione andrà in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese a partire da lunedì 29 agosto 2022 dalle 18.45 alle 19:55 e come al solito precederà l’edizione delle ore 20 del Tg5. Per poter partecipare a Caduta Libera, sono tre le opzioni per candidarsi, come vi spiegheremo nel paragrafo successivo.

Ecco come partecipare a Caduta Libera

Sono molteplici dunque le vie da percorrere se state pensando di mettervi alla prova con Caduta Libera di Gerry Scotti. Per prendere parte ai casting si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 02 89919828, tutte soluzioni ampiamente valide. Non ci saranno stravolgimenti per quanto riguarda il gioco condotto da Scotti. Con l’ultima puntata dell’11 dicembre 2021, il campione in carica è attualmente il neuropsichiatra Michele Marchesi, che ha superato 275mila euro di montepremi vinto. Indimenticabile il giovane campione Nicolò Scalfi, che lo scorso inverno è tornato nel programma per una versione speciale, uscito ancora una volta con un bottino molto importante.

Le emozioni di Gerry Scotti prima del gran ritorno

Riprendere la guida del gioco di Canale Cinque per lo zio Gerry è sempre una grande emozione, un po’ come tornare a casa. Intervistato nei giorni scorsi da Dipiù TV il tanto amato conduttore non ha fatto mistero delle proprie sensazioni quando ormai è tutto pronto per l’atteso ritorno sul piccolo schermo: “Mi commuovo quando penso ai ragazzi che grazie al quiz hanno cambiato vita” – ha confessato il presentatore che spera ancora una volta di regalare un sogno ai concorrenti che si daranno battaglia a Caduta Libera – .