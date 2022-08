Gerry Scotti torna con Caduta Libera e confessa: “Mi commuovo quando…”

Scritto da Denis Bocca , il Agosto 28, 2022 , in Personaggi Tv

Il conduttore di Caduta Libera è pronto a tornare con la nuova edizione!

Da lunedì 29 agosto il grande Gerry Scotti tornerà in onda con il nuovo ciclo di puntate di Caduta Libera, il game show di Canale 5 con le botole che farà sicuramente divertire tutto il pubblico da casa, anche se se la dovrà vedere con un agguerritissimo Marco Liorni e il suo Reazione a Catena, il gioco estivo che accende la mente. Qualche novità per Caduta Libera c’è: come ha dichiarato lo stesso conduttore hanno traslocato dallo studio 20 di Cologno Monzese allo studio 11 che li contiene a malapena, anche se c’è il vantaggio di poter registrare tutti i giorni. Poi ci sarà anche un altro gioco che si intitolerà Dieci piccoli indizi.

Gerry Scotti non lo nasconde: “Mi commuovo quando penso ai ragazzi che grazie al quiz hanno cambiato vita”

Si sa che il conduttore di Caduta Libera è incline alle emozioni: a Tu sì que vales è solito commuoversi, ma anche durante il quiz è successo, soprattutto quando se ne vanno campioni che hanno resistito puntate dopo puntate. E come riporta il settimanale DiPiù Tv Gerry Scotti ha confessato che “mi commuovo quando penso ai ragazzi che grazie al quiz hanno cambiato vita”, perché si commmuovono loro in primis, poi i genitori e in ultimo anche lui. E sono stati tanti i campioni che si sono portati a casa un ricco montepremi: dal più conosciuto Nicolò Scalfi al simpatico Gabriele Giorgio fino a Michele Marchesi e Christian Fregoni.

Tu sì que vales e Caduta Libera: tutti gli impegni in tv di Gerry Scotti

Non solo Caduta Libera (svelato un retroscena incredibile), ma tra gli impegni televisivi di Gerry Scotti c’è anche la nuova edizione di Tu sì que vales dove tornerà a divertirsi e a far divertire insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Confermati i conduttori e l’arrivo di Giovannino che farà degli scherzi a quest’ultima. Sicuramente ci sarà modo di ricordare il compianto Piero Sonaglia, che guidava l’ape-cross della Scuderia Scotti.