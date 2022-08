Caduta Libera, debutto polemico: frecciata velenosa di Gerry Scotti alla Rai

Gerry Scotti scaglia una frecciatina velenosa alla Rai: è successo nella prima puntata della nuova edizione del game show

Ieri è andata in onda su Canale 5 la primissima puntata della nuova edizione di Caduta Libera. Ed in questa occasione il popolare conduttore, come ha riportato il portale Televisivo TvBlog.it, ha colto la palla al balzo per scagliare una frecciatina nemmeno troppo velata nei confronti della concorrenza. Di cosa si tratta? Dopo aver fatto al concorrente una domanda riguardante l’intitolazione degli studi di Via Teulada alla grande Raffaella Carrà, ha fatto notare con una vena un po’ polemica che la Rai non farebbe mai domande su qualcosa legato a Mediaset (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Ecco qual è la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai e la Rai non fa mai domande su di noi…”

Caduta Libera, il popolare conduttore non risparmia la concorrenza: “Non avrò mai questa soddisfazione”

Successivamente Gerry Scotti, come riportato sempre da TvBlog.it, ha anche consigliato alla Rai una domanda che potrebbe fare ad un concorrente in uno dei suoi game show attualmente in onda: “Paese di nascita di Gerry Scotti? Miradolo Terme…” Tuttavia il popolare conduttore, che ha svelato un retroscena su Ilary Blasi e Francesco Totti, non ha fatto mistero di non nutrire grosse speranze a tal proposito: “Mai, non avrò mai questa soddisfazione…” Il portale televisivo ha fatto notare che in effetti il presentatore non ha tutti i torti a dire così, visto che le domande nei game show della Rai su programmi ed eventi legati a Mediaset sono sempre state ben poche:

“In effetti Rai è stata sempre particolarmente restia nel proporre domande a proposito di programmi o eventi collegati a casa Mediaset…”

Dopo la bacchettata di Scotti la Rai correrà ai ripari?

Gerry Scotti torna su Canale 5 e segna subito il 18%: Reazione a catena è però lontana

Si segnala inoltre che il ritorno di Caduta Libera su Canale 5 ha segnato il 18% di share (3 punti in più delle repliche di Avanti un altro). Ciò nonostante non è bastato ad impensierire Marco Liorni, che con il suo storico game show è stato seguito da oltre 2 milioni e 200 mila telespettatori con il 23.06% nella prima parte, mentre nella seconda ed ultima parte ha intrattenuto 3 milioni e 569 mila spettatori con il 27.77% di share (10 punti in più di Caduta Libera). Scotti riuscirà nei prossimi giorni a rosicchiare qualche punto percentuale all’agguerrita concorrenza?