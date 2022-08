Rottura Ilary Blasi e Totti: retroscena sull’ex coppia svelato da Gerry Scotti

Il conduttore sulla separazione della nota ex coppia: “So che significa quando la vita decide per noi”

Non si fa altro che parlare dell’inaspettata rottura tra Ilary Blasi e il marito Francesco Totti, un gossip che tiene banco da mesi. A dire la sua in un’intervista concessa a Panorama.it, ci ha pensato il noto conduttore Gerry Scotti:

“Ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi“.

Gerry Scotti svela un retroscena del backstage di un suo programma: l’incontro con Totti

Il popolare conduttore Gerry Scotti si è raccontato ai microfoni di Panorama.it, e tra le tante dichiarazioni ha rotto il silenzio sulla separazione tra la presentatrice del reality show L’Isola dei Famosi e l’ex capitano, ammettendo: “Ho vissuto la nascita del loro storia da fratello maggiore e speravo come tutti, che il loro sogno durasse per sempre”. Sempre riferendosi all’ex chiacchierata coppia ha raccontato un retroscena passato mai svelato prima, e riguardante soprattutto Il Pupone, che di recente è stato sbeffeggiato allo stadio Olimpico di Roma:

“Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzo seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico e tu chi sei: “Francesco” mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce, “E che ci fai qui?”, “Aspetto Ilary”.

L’annuncio del presentatore di Caduta Libera: “Divento nonno bis. Lo posso ufficializzare”

Sempre il famoso conduttore alla domanda se è incuriosito dalla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha risposto: “Sono doppiamente curioso”. Nell’intervista inoltre ha fatto un annuncio: “Dopo Virginia, divento nonno bis. Lo posso ufficializzare per la prima volta ma se sarà maschio o femmina lo diranno mio figlio Edoardo e sua moglie Ginevra”. Poi ha spiegato la ragione per cui ha tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori: “E’ stata una scelta naturale. Non me ne frega nulla della mondanità e nemmeno di mettere in piazza i fatti miei”. Ha anche svelato qual è l’aspetto del suo carattere che il pubblico non conosce: “Il lato malinconico, che in video faccio intravedere solo quando per qualche motivo mi commuovo”.