Camper, Elisa Silvestrin pronta per il grande passo: condurrà Sanremo?

Elisa Silvestrin spera nella co-conduzione dell’evento musicale: “A chi non piacerebbe salire sul palco dell’Ariston”

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è l’inviata di Camper su Rai1, il programma della tarda mattinata estiva della rete condotto da Pinto e Roberta Morise. Ma la sua gavetta è lunga e parte dal 2006 quando si è classificata seconda a Miss Italia. Da lì Elisa non si è più fermata: Ballando con le stelle, Mi gioco la nonna, Sette note, fino al 2016 quando è approdata come inviata de La vita in diretta. Dopo tanti anni di lavoro nell’ambiente televisivo però la Silvestrin ha un sogno nel cassetto: il Festival di Sanremo. Intervistata infatti dal settimanale Tele Sette dice:

“A chi non piacerebbe salire sul palco dell’Ariston. E io adoro il festival”.

I prossimi progetti dell’inviata di Rai1: “Dovrei essere sempre nel daytime”

Da oggi Camper va in ferie e così anche Elisa Silvestrin può godersi qualche giorno di vacanze estive. Poi sarà la volta del ritorno al lavoro e, pare, sarà possibile rivederla in televisione anche nella prossima stagione televisiva. “Sono previste delle novità” assicura durante l’intervista su Tele Sette riferendosi a settembre. Non è ancora chiaro se sarà un nuovo progetto o un ritorno a La vita in diretta. L’inviata infatti mantiene il massimo riserbo sul nuovo progetto in arrivo e spiega:

“Sono scaramantica e non dico ancora nulla. Dovrei essere sempre nel daytime di Rai1”.

Elisa Silvestrin sul programma estivo ammette: “La libertà che mi sta dando non l’ho mai vissuta”

Il debutto con Camper per Elisa è stato più bello del previsto. Tante sono le soddisfazioni raccolte, come quando il suo papà Bruno dopo aver visto una puntata le ha detto di essere orgoglioso di lei. E anche il figlio, che 12 anni fa ha avuto con l’ex compagno Antonio Lenti, dopo la diretta la chiama e le dice se ha fatto bene oppure no. Il programma, inoltre, ha fatto scoprire ad Elisa un nuovo modo di viaggiare.

“La libertà che mi sta dando non l’ho mai vissuta”

racconta durante l’intervista. Elisa, infine, aggiunge che da quando guida il Camper lo sente suo.