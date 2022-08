Stop a Camper, Rai1: Roberta Morise e Tinto annunciano l’interruzione

Da lunedì Camper in pausa per una settimana: al suo posto “il meglio”, come annunciato dai conduttori

Si sapeva da tempo che il programma estivo del mezzogiorno di Rai1 non sarebbe andato in onda con puntate in diretta da lunedì 15 a venerdì 19 agosto, saltando quindi cinque appuntamenti per via della pausa dovuta al Ferragosto: e oggi, terminata la puntata, i conduttori hanno spiegato ai telespettatori che la trasmissione sarà comunque in onda la settimana prossima, ma con un mix di repliche.

Saremo in onda per tutta la settimana di Ferragosto, compreso lunedì 15

ha annunciato Tinto, affiancato ovviamente dalla collega Roberta Morise, specificando poi: “Vi faremo compagnia con il meglio del meglio”.

Roberta Morise e Tinto anticipano: “Riprenderemo il viaggio di Camper lunedì 22 agosto”

Dopo le parole di Tinto, è intervenuta Roberta Morise che ha ricordato ai telespettatori che dopo lo stop per Ferragosto la trasmissione tornerà regolarmente in onda con puntate inedite, trasmesse in diretta, esattamente a partire dal lunedì della settimana successiva, quindi dal 22 agosto. La conduttrice ha precisato infine: “Staremo con voi fino al 9 settembre”. Dopo la pausa, quindi, ancora tre settimane di messa in onda per Camper, ma l’ultima di esse, come abbiamo scritto di recente, vedrà i conduttori lavorare all’aperto e non più in studio, per quelle che saranno le puntate di chiusura di questa edizione.

Nuovo nome per la trasmissione la settimana prossima: si chiamerà ‘Le vacanze di Camper’

E dal settimanale DiPiùTV, precisamente dalla sezione dedicata ai palinsesti, scopriamo che Camper (dove ieri un’inviata ha dato per sbaglio una gomitata al suo ospite colpendolo sulla fronte!) da lunedì a venerdì della prossima settimana si chiamerà eccezionalmente Le vacanze di Camper, appunto perchè ripercorrerà i momenti migliori di questi primi due mesi di trasmissione. Da martedì a venerdì il programma andrà in onda nel tradizionale orario delle 11.30, mentre lunedì, essendo prevista per le 11.00 circa la Santa Messa per la festa dell’Assunzione della Madonna e, subito dopo, la recita dell’Angelus del Papa in diretta da Piazza San Pietro, l’inizio del programma è fissato per le 12.20, motivo per il quale durerà solo un’ora.