Camper, lacrime sfiorate per Roberta Morise: “Quel ricordo di mio papà…”

La conduttrice di Camper vicina alla commozione sul finire della puntata: “Ricordo mio padre quando…”

Non è mancato neanche oggi, giovedì 4 agosto 2022, l’appuntamento con il programma del mezzogiorno estivo di Rai1 condotto da Tinto in coppia con Roberta Morise, dove quest’ultima è stata sul punto di commuoversi, pochi minuti prima della fine della diretta, ricordando il papà che non c’è più. Lanciando un servizio girato a Santa Severina, un piccolo borgo in provincia di Crotone che ha esplorato Gloria Aura Bortolini, Tinto ha premesso, rivolgendosi alla collega: “So che sei molto legata e che hai dei ricordi speciali di Santa Severina…”. E la risposta di Roberta è stata:

Si, è vero, amo Santa Severina perchè è lì che sono stata eletta Miss Calabria.

Ha poi aggiunto: “Ho un caro ricordo di mio papà lì a Santa Severina” mostrandosi, come detto prima, sul punto di commuoversi.

Roberta Morise fa una promessa a Tinto: “Ti porterò a visitare Santa Severina”

Sempre nello spazio in questione la conduttrice di Camper ha chiesto al collega: “Sei mai stato in Calabria?”. A tale domanda Tinto ha risposto:

Come no? Ho lavorato come animatore in diversi villaggi turistici della Calabria, a Catanzaro, a Montepaone e a Soverato.

“Ma non sei mai stato a Santa Severina, perciò ti ci porterò io, peraltro è vicino casa mia” è stata la replica di Roberta che, lo ricordiamo, è originaria di Cirò Marina, sulla costa crotonese, città che le telecamere di Camper hanno esplorato in alcune puntate andate in onda a giugno.

La conduttrice di Camper emozionata: “Torno con voi a Santa Severina”

“Oggi torno con voi a Santa Severina perchè non ci vado da un bel po’ di anni” ha commentato inoltre Roberta Morise sempre nello spazio dedicato al documentario girato da Gloria Aura Bortolini nel piccolo borgo calabrese. Qualche giorno fa, invece, parlando di un altro bellissimo posto della Calabria, ossia la cittadina di Briatico, nei pressi di Capo Vaticano, Roberta ha ammesso di aver fatto proprio lì il bagno più bello della sua vita.